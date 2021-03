MLB／生涯無冠不遺憾 金鶯近年最佳球星馬卡基斯宣布退休

前明星外野手、金鶯近代最佳球星馬卡基斯(Nick Markakis)於日前正式宣布退休,儘管效力聯盟15年仍指上猶虛,但馬卡基斯表示自己並沒有遺憾,退役後也會將重心專注在家庭上。

37歲馬卡基斯在2006年首度登上大聯盟,身披金鶯戰袍時曾兩度繳出打擊率超過3成及百分打點的球季,9年金鶯生涯皆貢獻雙位數全壘打,其中以2007年的23轟為最佳,馬卡基斯在2015年以自由球員身分加盟家鄉球隊勇士,而當時球隊仍處於重建狀態,在連續3個球季吞下超過90敗後,勇士終在2018年奪下睽違已久的國聯東區冠軍,身為球隊的核心領袖,馬卡基斯功不可沒。

去年賽季由於新冠病毒影響下,馬卡基斯選擇退出賽季,但卻在季中改變心意,重新加入球隊,並再次幫助勇士奪下國聯東區冠軍,並在季後賽中連踏紅人及馬林魚,在國聯冠軍賽面對老對手道奇更曾取得系列賽3比1的聽牌優勢,但最終洛城軍連下三城晉級世界大賽,而這也是馬卡基斯生涯最接近世界冠軍的時刻。

生涯15年不曾闖進世界大賽,馬卡基斯沒有任何怨言,「這15年來我一直想得到它(指世界大賽冠軍),我也了解並不是所有人都能捧起那座獎盃,這就是人生,而生活也會持續進行下去,我也嘗試過了,在這15年盡我最大的努力,這就是我所能做的。」

而馬卡基斯也透露,休賽季中也收到許多球隊報價,但除了親朋好友之外,馬卡基斯沒有向任何人釋出退休訊息,「我認為是時候該退休了,我現在最需要做的就是好好陪伴我的家人,我很幸運能在球場上打這麼多年,很少人能夠完成我所經歷的事,我非常感謝這段旅途中的點點滴滴。」

而生涯當中所效力的兩支球隊,也分別在推特上對馬卡基斯的成就表達祝賀之意。

We wish you all the best in your retirement, Nick! pic.twitter.com/KyEFm2aZ7B

Congrats to Nick Markakis on his retirement from baseball after an incredible 15-year career.



Thank you for the memories, the hustle, and your countless contributions to this organization. Best of luck in your next chapter, Nick! pic.twitter.com/T9IGMflOSG