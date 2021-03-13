MLB／生涯無冠不遺憾 金鶯近年最佳球星馬卡基斯宣布退休
前明星外野手、金鶯近代最佳球星馬卡基斯（Nick Markakis）於日前正式宣布退休，儘管效力聯盟15年仍指上猶虛，但馬卡基斯表示自己並沒有遺憾，退役後也會將重心專注在家庭上。
37歲馬卡基斯在2006年首度登上大聯盟，身披金鶯戰袍時曾兩度繳出打擊率超過3成及百分打點的球季，9年金鶯生涯皆貢獻雙位數全壘打，其中以2007年的23轟為最佳，馬卡基斯在2015年以自由球員身分加盟家鄉球隊勇士，而當時球隊仍處於重建狀態，在連續3個球季吞下超過90敗後，勇士終在2018年奪下睽違已久的國聯東區冠軍，身為球隊的核心領袖，馬卡基斯功不可沒。
去年賽季由於新冠病毒影響下，馬卡基斯選擇退出賽季，但卻在季中改變心意，重新加入球隊，並再次幫助勇士奪下國聯東區冠軍，並在季後賽中連踏紅人及馬林魚，在國聯冠軍賽面對老對手道奇更曾取得系列賽3比1的聽牌優勢，但最終洛城軍連下三城晉級世界大賽，而這也是馬卡基斯生涯最接近世界冠軍的時刻。
生涯15年不曾闖進世界大賽，馬卡基斯沒有任何怨言，「這15年來我一直想得到它(指世界大賽冠軍)，我也了解並不是所有人都能捧起那座獎盃，這就是人生，而生活也會持續進行下去，我也嘗試過了，在這15年盡我最大的努力，這就是我所能做的。」
而馬卡基斯也透露，休賽季中也收到許多球隊報價，但除了親朋好友之外，馬卡基斯沒有向任何人釋出退休訊息，「我認為是時候該退休了，我現在最需要做的就是好好陪伴我的家人，我很幸運能在球場上打這麼多年，很少人能夠完成我所經歷的事，我非常感謝這段旅途中的點點滴滴。」
而生涯當中所效力的兩支球隊，也分別在推特上對馬卡基斯的成就表達祝賀之意。
We wish you all the best in your retirement, Nick! pic.twitter.com/KyEFm2aZ7B— Atlanta Braves (@Braves) March 12, 2021
Congrats to Nick Markakis on his retirement from baseball after an incredible 15-year career.— Baltimore Orioles 😷 (@Orioles) March 12, 2021
Thank you for the memories, the hustle, and your countless contributions to this organization. Best of luck in your next chapter, Nick! pic.twitter.com/T9IGMflOSG
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