MLB／棒球也能背後胯下傳球 隊友說「貝茲的日常」

棒球場上也有胯下傳球，小熊隊游擊手貝茲（Javier Báez）今天秀出一手妙傳，撲救後以背後胯下傳球給隊友布萊恩（Kris Bryant），完成封殺，隊友海沃德（Jason Heyward）淡淡說：「我覺得還好，就貝茲的日常啊！」

小熊今天在春訓熱身賽以3：8不敵釀酒人隊，這記美技守備出現在第4局，費雪（Derek Fisher）擊出游擊方向滾地球，貝茲撲向來球，第一時間未能接進手套，上前追球後，在看不到接球隊友的情況下，從自己的雙腳之前傳球，進入已在二壘的布萊恩手套。

海沃德當時正在接受場邊訪問，看到這記美技只是笑笑，「我覺得還好，就是貝茲的日常啊！他就像個孩子一樣在玩，而KB（布萊恩）知道他有機會完成這記守備，所以在那裡等著他，我們全隊都習慣這樣的守備了啦！」

小熊主播休斯（Pat Hughes）則是直呼沒見過，「我已經看過很多你們的比賽了，但我一輩子沒看過這樣的守備。」

休斯大讚貝茲的反應敏捷，這些反應動作不可能事先在腦海中演練，「但他卻能有這樣的反應，太驚奇了！」海沃德也同意，「他不可能事先計畫要怎麼做，只是直接反應出來，他很享受每一記守備、每一秒的挑戰。」