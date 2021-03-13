MLB／競爭對手被交易 張育成進開季名單機會大增

印地安人隊今天啟動交易案，原被視為在工具人位置出線機會濃厚的弗里曼（Mike Freeman），被送到紅人隊、換回現金，大聯盟官網報導指出，「弗里曼從工具人競爭出局後，所有目光聚焦張育成。」總教練法蘭柯納（Terry Francona）直言，「我們試著找出其他人選，像是張育成。」

弗里曼今年2月以小聯盟約回到印地安人，雖不在40人名單內，但日前官網預測開季26人名單，將工具人一席給了他，而非40人名單內的張育成。

今天交易消息一出，令官網直呼意外，報導中寫道，「應該沒有什麼人預料到，弗里曼的名字會出現在這個名單上。」

印地安人是在確定開季名單不會帶上他的情況下，決定啟動交易，送他前去更有出賽空間的球隊，法蘭柯納表示，「對他來說，去紅人可能會是更好的機會，不只是有機會進入開季名單，也能獲得更多出賽機會。」

他透露，球團總裁安托列提（Chris Antonetti）曾告訴弗里曼，會幫他注意是否在他隊有更好的機會，現在決定趁早「分手」，「是因為我們對弗里曼有著尊重。」法蘭柯納強調，說再見不容易，但反過來說，「我們知道他將會有更好的機會，那讓我們感覺好多了。」

下一個疑問是，由誰來扛起工具人位置？法蘭柯納回應，「我們試著找出其他人選，像是張育成，現在我們還有羅沙里歐（Amed Rosario），他們兩人都是右打，或許對我們的陣容更有幫助。」