MLB／訂婚2年多 A-Rod與珍妮佛羅培茲驚傳分手了

娛樂和體育界最閃人的一對情侶驚傳分手。《紐約郵報》報導，前紐約洋基明星球員「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）和拉丁天后「J-Lo」珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）已分道揚鑣。

兩人於2017年開始約會，並於2019年訂婚。羅培茲告訴《今日美國》，他們本應於2020年結婚，但由於新冠疫情而兩度延後婚禮。

羅培茲12月時承認不急於與A-Rod結婚。她還說兩人曾討論過不結婚的情況，就像寇特羅素（Kurt Russell）和歌蒂韓（Goldie Hawn）一樣，後者已一起生活超過35年，但從未結婚。

J-Lo和A-Rod尚未公開承認分手。但自2月之後，羅德里奎茲就未曾在Instagram上發布過與羅培茲的合照。他12日最新的貼文只是詢問粉絲們周末是否有安排計畫。

他們兩人曾試圖抱團收購紐約大都會隊。雖然最後輸給了柯恩（Steve Cohen），但兩人在收購球隊方面展現出積極進取的態度。