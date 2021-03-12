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MLB／柳賢振認秋信守仍有大聯盟身手 對返韓決定深表遺憾

聯合新聞網 / 綜合報導
在大聯盟效力15年的秋信守，決定返回韓職SSG登陸者隊效力。 擷圖自推特
在大聯盟效力15年的秋信守，決定返回韓職SSG登陸者隊效力。 擷圖自推特

季末成為自由球員的強打秋信守，選擇回到韓國效力SSG登陸者(原SK飛龍)，而同為韓國籍的強投柳賢振則對於前輩的決定感到遺憾，大嘆秋信守仍有站穩大聯盟的實力。

根據《東亞日報》報導，柳賢振今日完成藍鳥隊內賽後接受訪問，也提到秋信守做出返回母國的決定，「如果能在大聯盟多待幾年就好了，他在這裡打了將近20年的棒球，就算身為前輩，回去韓國應該也很難適應。」

秋信守在大聯盟效力15年，也以218轟創下亞洲打者之最，而柳賢振也談到了同樣在大聯盟努力的崔志萬，認為他最後也將享有秋信守的待遇，回到韓職享受退休人生，「但是在大聯盟的話就要全力以赴，未來的事情之後再說。」

柳賢振在今日練習賽中主投2局，被敲出1支全壘打失1分，柳賢振對於個人狀況則表示，「在春訓比賽上，我的目標是將投球數提高到100球。去年因新冠病毒影響，狀況無法調整回來，控球也不是很理想，但今年為止春訓情況進行的很順利。」

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