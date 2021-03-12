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MLB／上季退賽不遺憾 普萊斯：道奇沒奪冠我才會後悔
上賽季因新冠病毒而選擇退出賽季的道奇左投普萊斯(David Price)，無緣與球隊一同品嘗奪冠後的香檳滋味，但這位35歲老將卻未有一絲遺憾，認為球隊拿下世界冠軍就是最好的結局。
普萊斯是少數幾位選擇退出去年賽季的球員之一，近日他接受《ESPN》訪問時提到，自己並不後悔退出賽季，「如果是其他的結果，我可能會有很多遺憾，認為自己做出很糟糕的決定，但每當烏力亞斯（Julio Urias）投出三振，我胸口的重膽也隨之落下。」
去年整季普萊斯一直陪伴著家人，曾表示對於作出退賽決定，讓他的心情非常平穩，也不諱言自己非常想念球場上的生活，「能再次上場比賽，並與其他人競爭，是我最想念的事情，也是我一直以來最喜歡做的事。」
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