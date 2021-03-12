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MLB／電子好球帶、限制守備佈陣 小聯盟實驗施新規則

聯合新聞網 / 綜合報導
大聯盟今(12)日宣布，本季將在小聯盟實施一連串實驗性規則，比較值得注意的就是電子好球帶、限制守備佈陣與牽制規則等三項措施。 美聯社
大聯盟今(12)日宣布，本季將在小聯盟實施一連串實驗性規則，比較值得注意的就是電子好球帶、限制守備佈陣與牽制規則等三項措施。 美聯社

大聯盟今(12)日宣布，本季將在小聯盟實施一連串實驗性規則，計畫將在不同級別間展開，包含禁止防守佈陣、電子好球帶、15秒投球限制、修正牽制規範及加大壘包等措施。

小聯盟將在5月開始的賽季實施這些規則，以前小熊總管艾普斯坦(Theo Epstein)為首的研究團隊，將評估這些措施未來在大聯盟是否適用。

每個層級將會迎來不同的規則，小聯盟2A被要求無法在守備陣式上做變化，4名內野手必須雙腳踩在內野區，不得踏上外野草皮，而聯盟也將視情況，下半賽季將有更極端的作法，如二壘壘包兩側只能各有兩名內野手，聯盟也說明禁止守備佈陣的做法，有助於提升球員打擊率。

而低階1A的投手，被規定每個打席只能有兩次退開投手板或牽制，若第三次牽制沒有抓到壘上跑者，則會被判投手犯規，跑者將會前進一個壘包，聯盟也將視情況，將投手牽制縮短為一次。

高階1A的左投手也被要求傳往一壘前，必須先退開投手板，2019年大聯盟在大西洋聯盟曾實施此一規則，結果嘗試盜壘次數增加7成。

而3A方面則是更換了較大尺寸的壘包，每邊的長度將增加3英吋(約7.62公分)，各壘包間距也會相對減少，大聯盟也表明壘包加大除了提高安全性外，對盜壘及犧牲短打會有些影響；而低階1A的東南聯盟則將在部分比賽上使用電子好球帶，低階1A西部聯盟則使用15秒投球計時器。

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