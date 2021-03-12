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MLB／塞維里諾相隔一年重回投手丘 洋基捕手卻出狀況
洋基先發輪值傳來好消息！去年2月接受湯米約翰手術(Tommy John surgery)的塞維里諾（Luis Severino）於日前正式重回投手丘，將有望於季中回歸陣容，為洋基先發投手群增添助力。
開刀後休養超過一年，塞維里諾於前(10)日進入牛棚練投，用20顆球全部都是速球，也讓場邊觀看狀況的洋基總教練布恩（Aaron Boone）甚感滿意，「這我來說很有趣，我只是去了解他的狀況而已。」
「塞維里諾的身體很健康，他接回傳球的動作及模樣，以及他投球時的狀態，都顯得非常有自信，練投時也很有效率，投到了他想要投的位置，精準到讓我都想叫他下去休息了，我很開心他能有如此高的狀態。」
塞維里諾曾入選兩屆全明星賽，2018年投出19勝8負、3.39防禦率後，獲得洋基一份4年4000萬美元合約，但在隔年春訓時便因右肩發炎，直到9月才回歸，並在季後賽出戰兩場比賽，貢獻8.1局及2.16防禦率，2020年則再度動刀。
一則喜一則憂，洋基季前以小聯盟約簽下的捕手奇里諾斯(Robinson Chirinos)，日前對戰海盜時被觸身球擊中右手腕，隨後檢查出有骨折情況，36歲的奇里諾斯曾在2019年，與當時太空人王牌柯爾(Gerrit Cole)為昔日搭檔，當年兩人合作的16場比賽，柯爾繳出防禦率2.46的成績。
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