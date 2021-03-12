快訊

奈良美智展今開展人潮超載！文總：目前要排3小時 先別前往

前空姐涉縱火燒到臉、丈夫傷勢如八仙事件 醫：先保命

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／狄葛隆3局7K還飆102哩 球探評語只有兩個字

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
兩屆塞揚狄葛隆（Jacob deGrom）飆速再升級，此役最快球速102哩，投3局無失分，讓對手安打、保送都掛蛋，狂飆7次三振 路透社
兩屆塞揚狄葛隆（Jacob deGrom）飆速再升級，此役最快球速102哩，投3局無失分，讓對手安打、保送都掛蛋，狂飆7次三振 路透社

大都會今天在春訓熱身賽以1：0擊敗太空人隊，兩屆塞揚狄葛隆（Jacob deGrom）飆速再升級，此役最快球速102哩，投3局無失分，讓對手安打、保送都掛蛋，狂飆7次三振，場邊球探觀察後直接寫下：「完全宰制（Totally dominated）」。

狄葛隆已確定將連續3年扛起大都會開幕戰先發，總教練羅哈斯（Luis Rojas）對他超放心，「他知道自己的例行作業，他已經有很豐富的春訓、開幕戰經驗，他知道自己該做什麼。」

前一場出賽時，狄葛隆的最快速球速已達100哩，今天再進化到102哩，讓太空人「二軍」打線對他一籌莫展。

太空人此役主力打者休兵，由替補球員、小聯盟球員上陣，狄葛隆投3局，僅面對最少的9人次，狂賞7K，輕鬆寫意收工下班。

此役以直球與滑球為主，狄葛隆完全沒用到變速球，他表示很滿意今天的滑球可以控制在他想要的位置，現在的感覺很好，已為開幕戰先發做好準備。

羅哈斯看了也很滿意，「反覆出現99哩到3位數的球速，控球也有，那讓他比賽看起來更有趣，又是一次令人印象深刻的投球。」

大都會全場唯一分數由阿隆索（Pete Alonso）在第6局敲出的陽春砲，他也對狄葛隆此役的好投讚賞連連，「看起來就像是名人堂投手在投球。」

狄葛隆 大都會 球速

延伸閱讀

MLB／雙城巴克斯頓牛排吃到牙齒裂 奇怪受傷方法再+1

MLB／洋基柯爾老爸想進場 「他說不給進就要坐外面」

MLB／傷勢有不動刀選項 洋基布里頓仍接受手術有原因

MLB／林子偉連3戰敲安進帳首分打點 競爭對手表現也不差

相關新聞

MLB／狄葛隆3局7K還飆102哩 球探評語只有兩個字

大都會今天在春訓熱身賽以1：0擊敗太空人隊，兩屆塞揚狄葛隆（Jacob deGrom）飆速再升級，此役最快球速102哩，...

MLB／張育成連3場安打中斷 林子偉代守無打席

印地安人隊旅美台將張育成今天對戰教士隊，3打數未敲安，熱身賽連3場安打的好成績暫時中斷，而效力雙城隊的林子偉今天面對老東...

MLB／雙城巴克斯頓牛排吃到牙齒裂 奇怪受傷方法再+1

若有人要撰寫「球員100種受傷方式」，今天又可多添一筆，雙城隊外野手巴克斯頓（Byron Buxton）因為吃牛排導致牙...

MLB／洋基柯爾老爸想進場 「他說不給進就要坐外面」

洋基今天在春訓熱身賽以6：1擊敗費城人隊，王牌投手柯爾（Gerrit Cole）先發3局失1分、送出5次三振，調整步調朝...

MLB／疫情時代風貌預覽 春訓賽球迷先練梅花座

美國職棒大聯盟2021年球季將於4月1日開打，各隊寄望球迷進場消費，追回去年流失的收入。正在進行中的春訓熱身賽成了最佳演...

MLB／311大地震10週年 大谷翔平：很多事不能忘

效力美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使隊的日籍球星大谷翔平，今天透過球團對311大地震屆滿10週年說，很多事「不能忘記」也「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。