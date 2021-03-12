MLB／狄葛隆3局7K還飆102哩 球探評語只有兩個字

大都會今天在春訓熱身賽以1：0擊敗太空人隊，兩屆塞揚狄葛隆（Jacob deGrom）飆速再升級，此役最快球速102哩，投3局無失分，讓對手安打、保送都掛蛋，狂飆7次三振，場邊球探觀察後直接寫下：「完全宰制（Totally dominated）」。

狄葛隆已確定將連續3年扛起大都會開幕戰先發，總教練羅哈斯（Luis Rojas）對他超放心，「他知道自己的例行作業，他已經有很豐富的春訓、開幕戰經驗，他知道自己該做什麼。」

前一場出賽時，狄葛隆的最快速球速已達100哩，今天再進化到102哩，讓太空人「二軍」打線對他一籌莫展。

太空人此役主力打者休兵，由替補球員、小聯盟球員上陣，狄葛隆投3局，僅面對最少的9人次，狂賞7K，輕鬆寫意收工下班。

此役以直球與滑球為主，狄葛隆完全沒用到變速球，他表示很滿意今天的滑球可以控制在他想要的位置，現在的感覺很好，已為開幕戰先發做好準備。

羅哈斯看了也很滿意，「反覆出現99哩到3位數的球速，控球也有，那讓他比賽看起來更有趣，又是一次令人印象深刻的投球。」

大都會全場唯一分數由阿隆索（Pete Alonso）在第6局敲出的陽春砲，他也對狄葛隆此役的好投讚賞連連，「看起來就像是名人堂投手在投球。」