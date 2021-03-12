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MLB／疫情時代風貌預覽 春訓賽球迷先練梅花座

中央社 / 亞利桑那11日專電
美國職棒大聯盟春訓熱身賽受限防疫規定，各隊開放球場容量的20%觀眾人數。圖為克里夫蘭印地安人隊主場，打者為天使隊賈伊（Jon Jay）。 中央社
美國職棒大聯盟春訓熱身賽受限防疫規定，各隊開放球場容量的20%觀眾人數。圖為克里夫蘭印地安人隊主場，打者為天使隊賈伊（Jon Jay）。 中央社

美國職棒大聯盟2021年球季將於4月1日開打，各隊寄望球迷進場消費，追回去年流失的收入。正在進行中的春訓熱身賽成了最佳演練機會，觀眾入場採取梅花座。

距離開季大約3週，春訓基地除了球員積極備戰，球迷也動了起來。經歷過去一年無法現場看球，如今再次踏進球場，看台風貌已大不相同，座位左鄰右舍的距離變得好遠。

走進克里夫蘭印地安人隊的春訓主場，棒球場陽光綠地、紅土白線永久不變之外，隨處可以看見手拿座位表的工作人員，引導觀眾進入預先劃位的座位區。另有工作人員手拿標語，隨時提醒戴口罩。

美國職棒大聯盟春訓熱身賽，球場工作人員手持標語，提醒觀眾戴上口罩。 中央社
美國職棒大聯盟春訓熱身賽，球場工作人員手持標語，提醒觀眾戴上口罩。 中央社

外野看台上的草皮區，工作人員用噴漆劃上有如停車格的方塊，讓球迷保持安全距離野餐。餐飲小吃的販賣部一樣香氣誘人，只是櫃台都架起了壓克力隔板，鼓勵球迷使用信用卡、電子支付的方式消費。

去年球季縮短為60場，大聯盟球隊的收入僅剩轉播權利金，其餘來自球迷的門票、餐飲、周邊商品、停車費等收入全部蒸發。今年球季能夠開放多少球迷進場，攸關球隊收入能追回多少。

大聯盟30隊分開在亞利桑那州、佛羅里達州春訓，大約開放球場容量20%左右的人數進場。到了4月1日球季開打，各隊回到各自主場可以迎接多少觀眾，攸關著歷經去年的大失血之後，可以扳回多少收入。

美國職棒大聯盟春訓熱身賽，在防疫規定下限制觀眾人數。圖為印地安人主場外野的野餐區，加大間隔。 中央社
美國職棒大聯盟春訓熱身賽，在防疫規定下限制觀眾人數。圖為印地安人主場外野的野餐區，加大間隔。 中央社

美國職棒大聯盟春訓熱身賽為保持防疫距離，外野的野餐區域劃上方格。 中央社
美國職棒大聯盟春訓熱身賽為保持防疫距離，外野的野餐區域劃上方格。 中央社

按照各州法規不同，各隊開放觀眾的比例差異很大，例如位在密西根州的底特律老虎隊只能開放3%約1000名觀眾；但德州遊騎兵隊已經宣布100%開放，將可4萬名觀眾進場。

位在加州的5支球隊包括天使、運動家道奇、巨人和教士隊，還在等候州政府的消息，因加州政府採取較為嚴謹的態度，尚未公布細則。但球隊寄望至少開放20%，大約1萬人出頭。

根據大聯盟主席曼佛瑞德（Rob Manfred）去年底在媒體上的說法，大聯盟2020年球季現金的損失就達27億到30億美元（約合新台幣760.3億元至844.8億元）。

美國媒體「富比世」（Forbes）網站估計，疫情前的2019年，美國大聯盟門票總收入為32億美元、球場商品與餐飲販售收入為9.25億美元。

大聯盟春訓 演練梅花座美國職棒大聯盟春訓熱身賽，觀眾席採取梅花座，加大觀眾間的距離，為4月1日開季預先演練。中央社記者林宏翰亞利桑那攝 110年3月12日 中央社
大聯盟春訓 演練梅花座美國職棒大聯盟春訓熱身賽，觀眾席採取梅花座，加大觀眾間的距離，為4月1日開季預先演練。中央社記者林宏翰亞利桑那攝 110年3月12日 中央社

美國職棒大聯盟春訓熱身賽，克里夫蘭印地安人隊主場採梅花座，場上投手關崔爾（Cal Quantrill）投球。 中央社
美國職棒大聯盟春訓熱身賽，克里夫蘭印地安人隊主場採梅花座，場上投手關崔爾（Cal Quantrill）投球。 中央社

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