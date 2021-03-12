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MLB／雙城巴克斯頓牛排吃到牙齒裂 奇怪受傷方法再+1
若有人要撰寫「球員100種受傷方式」，今天又可多添一筆，雙城隊外野手巴克斯頓（Byron Buxton）因為吃牛排導致牙齒裂開，也是今年大聯盟春訓第三起離奇受傷。
根據「聖保羅先驅新聞」的記者赫爾芬（Betsy Helfand）指出，巴克斯頓因為吃牛排導致牙齒裂開，在本周進行根管治療，所幸不是太難的治療方式，預計不會缺席太久。
巴克斯頓是2017年金手套獎得主，去年也入圍金手套票選，打擊上則是出賽39場敲出33支安打，打擊率2成54，另有13轟、27分打點。
巴克斯頓缺席春訓的理由很特別，光芒隊「二刀流」麥凱（Brendan McKay）也不惶多讓，日前為了幫寵物狗準備玩具，而切傷自己的左手食指，也必須暫停投球練習一周。
老虎隊去年選秀狀元托克森（Spencer Torkelson）同樣是食指割傷，原因是爲孩子準備晚餐時，因為住的地方沒有開罐器，只好找工具湊合著開，卻讓右手食指被割傷。
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