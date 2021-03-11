真理大學推廣新興運動地壺球 盼號召更多愛好者加入

新興運動地壺球是一項兼具不同年齡層與族群皆可一起玩樂的運動項目，因爲入門門檻低，舉凡幼兒園小朋友到大學生、青少年，以及年長者，甚至是殘障與精障者皆可參與的體能運動，所以值得被廣泛推廣，而真理大學觀光休閒與運動學院近年來也積極推廣此運動，希望地壺球能更廣泛的被大家所認識。

真理大學在觀光休閒與運動學院院長鄭俊傑帶領下積極推廣地壺球，該校運動管理學系的學生已獲得中華民國地壺球協會理事長盃兩次亞軍、一次季軍與一次精神總錦標的優良佳績，參與的同學也愈來愈多，甚至在運管系學生的積極號召下希望將此球類運動普及到更多的地方。

地壺球比賽分成兩隊，共計6個回合，每局輪流於指定的賽道上進行，參賽者藉由雙手將1.2公斤的地壺球推入標靶似的得分區（House），球最接近圓心者即可得分。每隊由3名隊員組成，每人每局可擲兩球，比賽結果以得分最多者獲勝。而每局的第3球開始，可把對方地壺球撞離圓心；每隊的成員都有其個別之任務，例如隊長會指示隊員推壺的位置與方向，另一隊員負責清理賽道上的塵埃以確保地壺球滑行不受影響，因此團隊合作是爭取此項運動高分的關鍵因素。

真理大學運管系師生的地壺球推廣，在鄭俊傑院長與該校校牧室主任王榮昌的資助下，添購相關器材於校園中供有興趣的同學使用。同時，該校運管系除了透過專題製作協助同學舉辦地壺球比賽外，也將此項運動藉由相關體育課程與課後活動中積極推廣，真大運管系地壺球推廣的負責人張家華表示：「參與地壺球的推廣除了覺得很新奇之外，我更開心有機會參與舉辦運動競賽，這也讓我有機會發揮課堂所學，而不是只有紙上談兵而已。」