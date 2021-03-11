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中職／增加一壘守位 赫雷拉對亞洲球風有準備

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍隊新洋砲赫雷拉（Rosell Herrera）。記者蘇志畬／攝影
味全龍隊新洋砲赫雷拉（Rosell Herrera）。記者蘇志畬／攝影

味全龍隊新洋砲赫雷拉（Rosell Herrera）前年仍是大聯盟級打者，今年選擇到中華職棒挑戰，他認為可以從中學習、累積經驗，對於要守沒守過的一壘也充滿興奮。

28歲的赫雷拉在2018、2019年都在大聯盟出賽，2年累積出賽149場，有3發全壘打、31分打點，打擊率2成25，去年參加洋基大聯盟春訓，11場出賽，25打數敲出10支安打，不過未能拚進開季名單，後續夏訓階段也因腳傷關係沒能參與。

今年選擇到台灣重新開始棒球生涯，赫雷拉考量在台灣有更多表現機會，希望能有好成績、貢獻球隊，有聽說過這是個打者聯盟，但也因為對戰頻繁的關係，可以看到不同等級的投手，「我可以從中吸收經驗，成為職棒生涯好的養分」。

美職與亞洲球風最大不同是直球與變化球使用比率，過去不少球員都需重新適應，赫雷拉對此已有心理準備，加上在多明尼加冬季聯盟的球風也有不少變化球，「無論如何變化，都已經做好準備應對」。

赫雷拉以「工具人」聞名，大聯盟生涯就守過二壘、三壘、游擊、外野等位置，新球季龍隊將他定位在一壘，赫雷拉表示，很興奮總教練指定自己加練這個位置，也是一項挑戰，但有過中線守備的經驗，相信可以勝任。

跟球隊會合這段時間，赫雷拉感覺跟教練團、隊友相處很自在，雖然對自己的腳程有自信，不過也了解最重要任務是幫助球隊提供長打火力。

大聯盟 洋基 味全龍

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