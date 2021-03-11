MLB／張育成生涯首次擔任一壘手 力拚大聯盟卡位戰

大聯盟競爭激烈，台灣新生代強打張育成為了搶占一席之地，今年加練一壘守備，中央社今天現場直擊他生涯首次以一壘手身分出賽，敲出一壘安打。

春訓目標「打出屬於自己成績，讓大家知道我來自台灣」，來自台東的25歲阿美族青年張育成在克里夫蘭印地安人隊的春訓營裡，展示火燙的打擊手感，目前官辦熱身賽3轟居全隊之冠。

張育成砲火受到教練重視，內野防區競爭激烈下，他得到教練指示加練一壘。除原有二壘、三壘、游擊等3個位置之外，他戴上比一般內野手套更長點的一壘手套，棒球生涯增加一壘手身分。

中央社記者今天在印地安人隊的春訓副球場，直擊張育成生涯首次擔任一壘手的比賽，他在對辛辛那提紅人隊的5局自辦熱身賽當中，先發第3棒，3次打擊有1支一壘安打、1次四壞保送、1次三振。

旅美7年來，張育成小聯盟幾乎專任游擊手，但2019年升上大聯盟之後，角色變成是兼守二壘、三壘、游擊的工具人。今天生涯首次擔任一壘手，張育成表現稱職、沒有發生失誤。

以往角色是朝向一壘傳球，現在變成踩在一壘上接球，張育成坦言「有一定難度」，雙殺球要怎麼轉身傳球以及與隊友的跑位配合都要加強熟悉，一壘底子的隊友包爾斯（Jake Bauers）是他請教對象。

回顧今年練習一壘的心路歷程，張育成說：「雖然我從來沒有守過一壘，教練跟我說要練一壘的時候，我當然說好啊，只要可以上場表現，當然是守哪裡都好。」

印地安人內野人才濟濟，走了林多（Francisco Lindor）之後，補進羅沙里歐（Amed Rosario）、西門內斯（Andres Gimenez）兩名游擊新秀，三壘有拉米雷斯（Jose Ramirez）站穩位置。

張育成要爭取位置必須加倍努力，日前單場雙響砲的火燙表現，成為教練團心中無法忽視的存在。

印地安人總教練法蘭科納（Terry Francona）對於張育成的打擊狀況多次給予好評，說他現在面對各種球路，揮擊動作都很完整，看得出來對自己很有信心，「我們不會想錯過他令人興奮的好表現，這小子具備優秀球員的特質」。

對於隊友之間的競爭，張育成說：「自己不會以私心去看待競爭，競爭都是良性的，每個人都有自己的目標要追求，我只看自己的目標，不會有私心，看開一點才不會有壓力，做好自己的工作，球隊自然會注意到你。」