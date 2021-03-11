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MLB／傷勢有不動刀選項 洋基布里頓仍接受手術有原因

聯合新聞網 / 綜合報導
洋基陣中牛棚主力布里頓（Zack Britton）需要在接下來幾天接受左手關節鏡手術來清除碎骨，恐怕得缺席4個月，據紐約媒體《SNY》指出，布里頓透露不動刀的治療方案，但最後還是選擇接受手術。 歐新社
洋基陣中牛棚主力布里頓（Zack Britton）需要在接下來幾天接受左手關節鏡手術來清除碎骨，恐怕得缺席4個月，據紐約媒體《SNY》指出，布里頓透露不動刀的治療方案，但最後還是選擇接受手術。 歐新社

洋基陣中牛棚主力布里頓（Zack Britton）需要在接下來幾天接受左手關節鏡手術來清除碎骨，恐怕得缺席4個月，據紐約媒體《SNY》指出，布里頓透露不動刀的治療方案，但最後還是選擇接受手術。

昨日（10日）大聯盟記者霍克（Bryan Hoch）撰文寫道，布里頓將在美國時間星期三前往紐約進行手術，他本人也在推特表示，「感謝大家的支持，為了實現目標，我們每天都要必須克服的挑戰，我會在接下來的一星期動好手術，並且盡我所能回歸。」

33歲的布里頓在星期一牛棚練投時發現左臂有痠痛症狀，隨後接受了核磁共振（MRI）檢驗。據總教頭布恩（Aaron Boone）所述，他近兩個月才被被檢驗出新冠肺炎陽性，打亂了在春訓的腳步，當時還因此掉了好幾公斤，如今又遭遇碎骨問題，可謂雪上加霜。

而除了開刀外，其實主治醫師也有開給布里頓另一套不動刀的治療方案，但他認為這不會是個好選擇：「如果這傷是在賽季中被發現，我不確定自己會不會選擇動手術，但為了在新賽季融入更高強度的比賽，加上現在還是春訓，和幾位醫生溝通後，開刀似乎成了最明智的選擇。」

擁有10年大聯盟資歷的布里頓在去年20場出賽中繳出1.89的防禦率，在19局的投出16次三振與7次保送，穩健的表現也讓洋基隊決定執行他2021的1400萬美金球隊選擇權。原本被定位在佈局投手的他如今確定缺席開季，空位將由格林（Chad Green）、歐戴（Darren O’Day）、威爾森（Justin Wilson）等人扛起。

手術 紐約 新冠肺炎 醫師

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