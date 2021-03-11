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MLB／戴蒙酒駕胡言亂語被逮 連支持川普都說出口
大聯盟退役球星戴蒙（Johnny Damon）上個月20日在佛州因酒駕被逮，媒體取得警方相關影片，戴蒙當時和警察對話口齒不清，酒測值幾乎超標4倍，他的太太蜜雪兒也因不服警察取締，出言不遜、甚至發生扭打，兩人都遭逮捕。
戴蒙過去在大聯盟18季打過7隊，效力紅襪、洋基時期分別於2004、09年奪下世界大賽冠軍，生涯賺進1億1168萬美元，2012年在印地安人隊退休。
從佛州警方拍攝的畫面中，戴蒙看起來喝了不少，不但說話不清楚，腳步也不穩，被問到是否喝酒時，坦言「喝了一點點」。
戴蒙向警察表態，自己是「藍命貴」（Blue Lives Matter)）支持者，這個口號強調任何殺害執法人員者，應依照仇恨犯罪起訴判刑，他醉言醉語向警方說：「你在幹什麼？我們都是警察。」
警方要求駕車的戴蒙接受盤查，要蜜雪兒待在車內，她卻不聽指示，自己跑出來和警方發生衝突，兩人後來都遭逮捕，影片一曝光引發軒然大波。
戴蒙控制不了自己的情緒，甚至對警方說：「兄弟，我是好人啦，大家總是對我有意見，因為我是川普（美國卸任總統）的支持者。」
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