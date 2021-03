MLB／紅人瓦托突然進傷兵名單 隨隊記者曝確診消息

紅人隊當家一壘手瓦托(Joey Votto)今(11日)突然被放進傷兵名單,然而球隊卻無進一步說明,據《The Athletic》紅人隨隊記者羅斯克蘭斯(C. Trent Rosecrans)消息指出,進傷兵名單的原因是他確診了新冠肺炎。

Joey Votto has tested positive for COVID-19. He allowed the team to release the diagnosis through official channels