MLB／紅人瓦托突然進傷兵名單 隨隊記者曝確診消息

紅人隊當家一壘手瓦托（Joey Votto）今（11日）突然被放進傷兵名單，然而球隊卻無進一步說明，據《The Athletic》紅人隨隊記者羅斯克蘭斯（C. Trent Rosecrans）消息指出，進傷兵名單的原因是他確診了新冠肺炎。

Joey Votto has tested positive for COVID-19. He allowed the team to release the diagnosis through official channels — C. Trent Rosecrans (@ctrent) March 10, 2021

羅斯克蘭斯透露，瓦托確診的消息本人也願意讓球隊方公布，但紅人球團卻沒有這麼做，據聯盟健康協議，他現在必須離開球隊10天，如果不幸未能趕上開季，內野手穆斯塔卡斯（Mike Moustakas）將頂替他一壘的位置，在去年縮水賽季他也有10場鎮守一壘的經驗。

瓦托被稱為紅人隊一哥絕不為過，生涯14年只為紅人效力，其中入選6屆明星賽、1座金手套獎與1座國聯MVP，頂尖的本壘板紀律讓球迷戲稱「瓦托不揮棒主審就會判壞球」，生涯打擊三圍.304/.419/.517，不過37歲的他也難逃歲月的摧殘，上個賽季僅繳出.226/.354/.446，11轟和22分打點。