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MLB／德州口罩令解除 遊騎兵主場完全開放觀眾進場

聯合新聞網 / 綜合報導
德州遊騎兵有機會成為全美第一支開放全部球迷進場的球隊。 美聯社
德州遊騎兵有機會成為全美第一支開放全部球迷進場的球隊。 美聯社

據《美聯社》報導，自新冠肺炎肆虐全球以來，德州遊騎兵有機會成為全美第一支開放全部球迷進場的球隊，州長阿伯特（Greg Abbott）日前宣布該州的企業將全面恢復營業並解除強製口罩令，執行長萊布曼（Neil Leibman）也表示主場開幕戰（Globe Life Field）將開放全場最多40518人觀眾進場。

萊布曼希望在4月5日對上藍鳥的主場開幕戰可以不限制球迷進場，「我們有信心不會成為超級傳染源，按照協議，我們將負責提供給球迷一個不必擔心被傳染、舒適的環境看球。」

即便已經解除強制口罩令，州長阿伯特仍鼓勵大眾繼續保持社交距離並戴口罩，而除了飲食期間，遊騎兵主場將要求球迷戴口罩入場，規範比照去年季後賽的入場要求。

去年大聯盟因疫情影響，整季縮水至60場，此外例行賽皆封館進行，直到國聯冠軍賽及世界大賽才開放部分（11,388人）進場，當時世界大賽的戰場正是於遊騎兵去年的新球場Globe Life Field所舉辦。

口罩 社交距離 新冠肺炎 疫情 德州

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