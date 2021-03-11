MLB／史丹頓熱身賽首轟出爐 揮棒初速達185公里

洋基隊重砲史丹頓（Giancarlo Stanton）今天對海盜之戰3局下，轟出左外野3分砲，直接飛越全壘打牆，熱身賽首轟出爐，球脫離球棒的瞬間速度達到115.1英里（185公里），洋基終場6：5獲勝。

史丹頓8日對費城人之戰，兩支二壘打分別是109.4、109.8英里，被隊友形容為「兩枚飛彈」，今天開轟火力更凶，全壘打距離推算420英尺，他說：「只要打得結實，找到洞、全壘打牆、甚至飛過牆都是好事。」

史丹頓開轟後，托瑞斯（Gleyber Torres）立刻跟進，轟出中左外野方向陽春砲，距離更達429英尺，苦主都是海盜先發投手安德森（Tyler Anderson）。

史丹頓近兩季飽受傷痛之苦，在洋基222場球季賽只打41場，去年季後賽出賽7場轟出6支全壘打、攻下13分打點，今年最大目標當然是健康打滿整季。

今天賽前，史丹頓被問到現在狀況是否優於2017年，當時他效力馬林魚隊，以59轟、132分打點奪下國聯MVP，史丹頓說：「當然是，雖然還沒有具體數字，但我感覺就是這樣。」