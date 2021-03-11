MLB／林子偉連3戰敲安進帳首分打點 競爭對手表現也不差

台灣旅美好手林子偉在今日（11日）對上光芒的熱身賽作為先發游擊手上陣，維持他近期火燙的手感，2支1並敲出春訓第1分打點與1次盜壘，終場雙城以6比2獲勝。目前他合計7個打數敲出3支安打，以.429打擊率與6成的上壘率前往擠進大聯盟名單的道路上。

今日林子偉先發第8棒，在第二局瑞夫史奈德（Rob Refsnyder）擊出清壘的三壘安打後上場打擊，雖然敲出三壘滾地球，卻也讓後者跑回本壘得分，賺進春訓第一分打點。事實上他前一場比賽就有打點進帳，不過比賽因雨取消因此紀錄不算，此戰才算是春訓賽第一分打點。

第五局林子偉第一個上場打擊，他打出中外野穿越安打後，成功盜上二壘，並在捕手傑佛斯的二壘安打下成功回來得分，隨後便下場休息。

目前子偉合計春訓繳出.429打擊率與.600的上壘率，雖然樣本不多僅有7個打數，但他「內外野工具人」的特性是習慣多帶投手的雙城總教練波德利（Rocco Baldelli）的調度潤滑油，相同定位的隊友瑞夫史奈德春訓也在5個打數繳出.333打擊率與.500上壘率，林子偉能否能延續火燙的手感直至開季，是能否進入大聯盟名單的關鍵之一。