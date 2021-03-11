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MLB／薛則傷癒復出好投 教頭：聽他吼了幾聲就知道了

聯合新聞網 / 編輯蔣明翰 / 綜合報導
薛哲今天的表現就像季中時的他，對紅雀隊打者們送出9上9下，合計3局送出5次三振，沒有被敲出任何安打，也宣告這位三屆塞揚王牌正式回歸。 美聯社
薛哲今天的表現就像季中時的他，對紅雀隊打者們送出9上9下，合計3局送出5次三振，沒有被敲出任何安打，也宣告這位三屆塞揚王牌正式回歸。 美聯社

在上場熱身賽的1.2局中，國民隊王牌薛則（Max Scherzer）表示那次先發是用來確認他的左腳踝是否痊癒，當時向媒體表示：「我先上場找回自己的狀態，比賽強度的增加之後再來擔心。」五天後的今天（11日）再度上陣，薛則的表現就像季中時的他，對紅雀隊打者們送出9上9下，合計3局送出5次三振，沒有被敲出任何安打，也宣告這位三屆塞揚王牌正式回歸。

薛則此役的表現極具效率，面對紅雀包括亞瑞納多（Nolan Arenado）與高史密特（Paul Goldschmidt）的主力打者陣容，總計投42球中有33顆好球，開訓時左腳踝的傷勢似乎已痊癒，這位36歲老將在視訊採訪中透露：「我現在能夠在腳踝上施加更多力量，能在今天的三局比賽中投出更高的強度，我認為自己的進度有達到預期。」

綜觀薛則今日的配球，三振主要來自於他的武器球——速球與滑球，其中速球球速來到92-95英里，似乎已漸漸回到過去那個全盛時期的他。

國民隊教頭馬丁尼茲表示：「如果薛則狀況不錯，通常他會在投球時吼個幾聲，而今天的確叫了幾次。」、「這很令人振奮，總的來說，我們正與Max在正確的道路上前進。」

在去年，國民陣中另一位王牌史特拉斯堡(Stephen Strasburg)因腕隧道症候群動刀缺席縮水賽季後，本季春訓已確定回歸，日前熱身賽送出1.2局4K的表現，在距離開幕戰還有三個星期的現在，國民隊球團對陣中兩位王牌的狀況保持樂觀。

被問到是否決定已開幕戰投手時，馬丁尼斯回答：「還沒，再10天，我會讓你知道，」接著補充：「不過，Max看上去還不錯。」

國民 Max Scherzer

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