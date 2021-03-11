MLB／年度10大必關注頂級新秀 光芒隊法蘭柯最有看頭

2021年大聯盟球季不到一個月就要開打，有一群頂級新秀也蓄勢待發。今年必關注的10大新秀各個大有來頭，有的是球星的後代，有的被看好未來能拿下打擊王或金手套獎，更有多位投手會是未來球隊的王牌，甚至有人已在去年的季後賽嶄露頭角。這10位頂級新秀都前途無量，絕對是今年必追的耀眼新星。

1. 法蘭柯 (Wander Franco)，光芒隊游擊手

法蘭柯 美聯社

法蘭柯今年再度被Baseball America選為年度頭號新秀，成為繼瓊斯(Andruw Jones)、茂爾(Joe Mauer)及哈波(Bryce Harper)之後，第四位連續兩年獲選百大新秀第一名的球員。左右開弓的他是2017到2018年簽約金最高的國際業餘球員，當時由光芒隊以382萬美元所簽下。他具備相當驚人的擊球能力，2季小聯盟的通算打擊率高達.336，被認為未來能夠拿下打擊王。他的兩位舅舅艾瑞克‧艾巴(Erick Aybar)和威利‧艾巴(Willy Aybar)都是大聯盟球員，大家肯定對他們不陌生，尤其前者曾拿過游擊金手套且入選過明星賽。

由於光芒隊的游擊手亞當斯(Willy Adames)與二壘手勞爾(Brandon Lowe)目前都難以取代，即便法蘭柯春訓表現再出色，要馬上擠進開季名單還是有些難度。不過相信光芒隊今年很快就會把他叫上大聯盟，且會想辦法空出一個位置讓他先發。

2. 凱爾尼克 (Jarred Kelenic)，水手隊外野手

凱爾尼克 美聯社

大都會隊在2018年選秀會以第6順位選進來的全能球員，後來被拿去向水手換來卡諾(Robinson Cano)和狄亞茲(Edwin Diaz)，此舉可能會讓大都會後悔。凱爾尼克在小聯盟曾有單季20轟、20盜的表現，被認為是明星球員的料，未來將與去年新人王路易士(Kyle Lewis)和另一名超級新秀羅德里奎茲(Julio Rodriguez)組成水手外野三本柱。凱爾尼克雖還未升上大聯盟，但水手隊去年就給了他一份6年的延長合約提議，但遭到拒絕。

3. 戈爾 (MacKenzie Gore)，教士隊投手

戈爾 美聯社

2017年的選秀探花，同時也是目前最頂尖的新秀投手，2019年他在小聯盟的防禦率只有1.69，被視為未來的王牌投手。戈爾的速球可達96英里，滑球、曲球與變速球都投得相當出色，有四種水準之上的球路可運用的他，控球能力也相當好，可說幾乎沒什麼缺點。儘管教士隊輪值在一系列的補強後，已沒有空間讓戈爾擠進開季名單，但他今年隨時都有可能登上大聯盟，且對教士會有極大的助力。

4. 帕奇 (Cristian Pache)，勇士隊外野手

帕奇 美聯社

去年已在季後賽先發的帕奇，被視為瓊斯(Andruw Jones)之後最佳的中外野防守者，他的防守能力足以讓勇士隊的超級球星阿庫尼亞(Ronald Acuna Jr.)被迫移防到右外野，未來將會拿下金手套獎。他的打擊能力也在成長中，未來與阿庫尼亞組成的中、右外野陣容相當有看頭。

5. 桑契斯 (Sixto Sanchez)，馬林魚隊先發投手

桑契斯 美聯社

馬林魚隊在瑞爾穆托(J.T. Realmuto)交易案中向費城人換來的火球男。桑契斯已在去年主投7場球，且在季後賽的初登板當中有5局無失分的演出。他的四縫線與二縫線速球可達100英里，且有相當出色的變速球搭配，且具備火球男少有的控球能力，讓他將成為費南德茲(Jose Fernandez)之後又一位馬林魚真王牌。若要挑他的缺點，或許在於三振率以一位火球男來講並不高，去年只有7.6。但由於他的二縫線速球威力十足，得以製造相當多的滾地球出局。

6. 卡爾森 (Dylan Carlson)，紅雀隊外野手

卡爾森 美聯社

去年卡爾森已在季後賽以新人之姿扛下第四棒的重任，且在3場季後賽當中繳出1.016OPS的成績。他是全能型的外野手，曾在小聯盟有單季20轟、20盜的表現，長打與選球能力都相當出色，今年將會是紅雀隊的先發右外野手。

7. 皮爾森 (Nate Pearson)，藍鳥隊先發投手

皮爾森 歐新社資料照片

皮爾森的天賦是無庸置疑的，他的速球動輒100英里，甚至曾投到104英里，滑球也是極品，這使他得以成為三振機器，且控球也不差。他去年已在大聯盟亮相，但表現並不理想，季賽防禦率為6.00，但在季後賽有主投2局無失分的中繼表現。皮爾森有較豐富的傷痛史，若能克服這點，他會是頂尖的先發投手，今年也會在藍鳥輪值有一席之地。

8. 海伊斯 (Ke'Bryan Hayes)，海盜隊三壘手

海伊斯 美聯社

前大聯盟球員查理‧海伊斯(Charlie Hayes)之子。過去以防守見長的海伊斯，去年登上大聯盟後展現過往較少見的打擊能力，在24場出賽中繳出.376打擊率、1.124OPS的成績，讓他在新人王票選中拿到第6名。他有金手套等級的守備能力，儘管打擊方面不太可能複製2020年的小樣本成績，但可期待持續成長。未來有成為明星球員的潛力。

9. 安德森 (Ian Anderson)，勇士隊先發投手

安德森 美聯社

2016年的選秀探花，在2020年季後賽一戰成名。安德森在去年登上大聯盟，季賽先發6場繳出1.95防禦率的超優成績。他在季後賽持續發威，前三場先發都沒有掉分，直到第四場才首次失分，防禦率總計只有0.96，是勇士隊能夠打到國聯冠軍賽第七戰的關鍵因素。他的速球最快可達96英里，變速球與曲球都相當有水準，讓他去年季賽三振率高達11.4。他的缺點在於控球，去年季賽保送率為3.9，若能改善這點，未來將會是賽揚獎的競爭人選。

10. 麥茲 (Casey Mize)，老虎隊先發投手

麥茲 美聯社

2018年的選秀狀元。麥茲球路多變，四縫線速球最快可達96英里，指叉球是他的拿手好戲，滑球也是他的搭配武器，另外還有曲球與伸卡球可用。他在2A的初登板就投出一場無安打比賽，但去年他初升大聯盟表現並不理想，主投7場防禦率高達6.99。若能克服較豐富的傷痛史，他絕對有機會成為王牌投手。