MLB／停機近7個月登板飆4K 「天才小史」自認控球比動刀前好

去年因右手出現腕隧道症候群而選擇動刀的「天才小史」史特拉斯堡（Stephen Strasburg），停機將近7個月後，今(10)日面對太空人進行首場熱身賽，主投1.2局送出4次三振，投出一次保送無失分，賽後史特拉斯堡認為自己對速球的控制，比上季開刀前還要來得好。

史特拉斯堡在上賽季例行賽中，面對金鶯僅投16球便退場，隨後被診斷出腕隧道症候群而動刀休養，史特拉斯堡去年賽季僅有5局出賽紀錄，防禦率高達10.80並吞下1敗。

而今日史特拉斯堡面對6名太空人打者就飆出4次三振，賽後史特拉斯堡甚至表示，對於速球的掌控要來得比上個賽季動刀前還要好，「這和過去幾次春訓沒有什麼不同，所以我想在某種程度上，這是一種解脫。」

2012年曾接受湯米約翰手術(Tommy John Surgery)，傷病史豐富的史特拉斯堡也笑稱，「我不是第一次談論到有關傷病的問題。所以我認為職業生涯到了這個階段，必須要更加全力以赴。」