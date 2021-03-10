MLB／自爆不鳥棒球數據分析 哈波：我只有高中文憑

棒球是現今數據分析最深入的運動之一，在大聯盟導入《Statecast》系統後，投手轉速、打者擊球初速、擊球品質等進階數據展露無遺，也讓各隊球團把其納入選秀、簽約與交易的參考決策之中，然而費城人「曾經的強打少年」哈波（Bryce Harper）卻持相反意見，他表示自己對這些數據絲毫不感興趣，即使不懂這些「我現在也打得很OK。」

You gotta love Bryce Harper’s personality



He doesn’t care for analytics



“I don’t really like stats. Exit velocity, I don’t care about that. I’m more of, exit hits”



“I don’t understand any of that. I am a GED guy” 🤣



“I dropped out as a sophomore. Look where I am now. I’m OK” pic.twitter.com/YcA84mUZqu — John Clark (@JClarkNBCS) March 9, 2021

哈波今日（10日）在接受《NBC》記者訪問「對數據棒球有什麼看法」時表示，自己並不是數據派，「我真的不喜歡數據，什麼擊球初速（Exit velocity）的，我根本不會去鳥他，我只在乎能擊出安打。」他也自嘲：「我真的對那些數據一竅不通，可能是因為我只拿了GED（General Educational Development，普通教育文憑，等同高中級別文憑）。」

哈波還補充：「我大二時就退學了，但你看看現在的我，我現在也打得很OK。」

事實上，哈波所言不假，根據《Statecast》2020賽季的數據，即使他不在意這些進階分析，在擊球初速的表現上也能排名聯盟第13（92.5英里，聯盟平均89英里），扎實擊球百分比（Barrel%）甚至還以17.8%名列第5，雖然難以企及2015年MVP等級的表現，但進階數據上確實對得起他2019年與費城人簽下的13年3億3000萬美元鉅約。