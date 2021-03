MLB／自爆不鳥棒球數據分析 哈波：我只有高中文憑

棒球是現今數據分析最深入的運動之一,在大聯盟導入《Statecast》系統後,投手轉速、打者擊球初速、擊球品質等進階數據展露無遺,也讓各隊球團把其納入選秀、簽約與交易的參考決策之中,然而費城人「曾經的強打少年」哈波(Bryce Harper)卻持相反意見,他表示自己對這些數據絲毫不感興趣,即使不懂這些「我現在也打得很OK。」

You gotta love Bryce Harper’s personality



He doesn’t care for analytics



“I don’t really like stats. Exit velocity, I don’t care about that. I’m more of, exit hits”



“I don’t understand any of that. I am a GED guy” 🤣



“I dropped out as a sophomore. Look where I am now. I’m OK” pic.twitter.com/YcA84mUZqu