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MLB／實測球速160公里有多快？ 網友：根本什麼都看不到

聯合新聞網 / 綜合報導
洋基隊終結者查普曼（Aroldis Chapman）曾在紅人隊時期飆出時速106英里（170公里）的超速火球打破紀錄。 歐新社
洋基隊終結者查普曼（Aroldis Chapman）曾在紅人隊時期飆出時速106英里（170公里）的超速火球打破紀錄。 歐新社

大聯盟近年投手均速不斷提升，洋基隊終結者查普曼（Aroldis Chapman）就曾在紅人隊時期飆出時速106英里（170公里）火球打破紀錄，不禁令人好奇，站在打擊區的打者們眼中的火球是什麼樣子，經營Instagram帳號的知名棒球網紅修梅克（Austin Shumaker）就用影片告訴你。

修梅克是美國獨立聯盟球員，此外他還有另一個社群媒體網紅的身份，日前他上傳一部影片，觀眾們可以藉由捕手視角體驗接捕99英里（約159.3公里）火球的感覺，投球的則是芝加哥小熊隊新秀班恩（Max Bain），只見他一出手，傳來的便是球鑽進手套的巨響。

這段影片一出馬上就引起網友熱議，有人表示：「根本什麼都看不到」、「無法想像這如果是顆觸身球」、「可以告訴我你是怎麼同時接捕又錄影的嗎？」、「危險跟GOAT（史上最偉大球員）只在一線之間。」

網紅 社群媒體 芝加哥 Instagram

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