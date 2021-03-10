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MLB／洋基小將賈西亞3局無失分好投 有望力拚先發輪值

聯合新聞網 / 綜合報導
洋基在今日（10日）熱身賽面對老虎，先發派出陣中小將賈西亞（Deivi Garcia），他也不負眾望力投3局沒有失分，還送出5次三振，表現也獲得教頭布恩（Aaron Boone）讚賞。 美聯社
洋基在今日（10日）熱身賽面對老虎，先發派出陣中小將賈西亞（Deivi Garcia），他也不負眾望力投3局沒有失分，還送出5次三振，表現也獲得教頭布恩（Aaron Boone）讚賞。 美聯社

洋基在今日（10日）熱身賽面對老虎，先發派出陣中小將賈西亞（Deivi Garcia），他也不負眾望力投3局沒有失分，還送出5次三振，表現也獲得教頭布恩（Aaron Boone）讚賞。

今天賈西亞在3局的投球中僅被敲2支安打，相較前一場先發面對費城人時2局挨2轟，似乎已漸漸找回比賽狀態，現在他的春訓防禦率降至3.60。

賈西亞在賽後接受採訪，他表示今天的自己感覺相當不錯，所有的球種都能按照自己的想法丟，總教練布恩也稱讚，「他的投球效率很好，所有球種都控制得當，我認為這對他本人來說是美好一天。」

去年縮水賽季賈西亞先發出賽6場，繳出戰績3勝2敗，34.1局投出33次三振、防禦率4.98，被打擊率、每局被上壘率分別為.254與1.19。

除了王牌柯爾（Gerrit Cole）、兩屆賽揚克魯伯（Corey Kluber）、抗癌鬥士泰隆（Jameson Taillon）以及蒙哥馬利（ordan Montgomery），賈西亞預計將與之前傳出家暴傳聞的赫曼（Domingo Germán）與金恩（Michael King）爭奪這最後一席的先發位置。

洋基 柯爾

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