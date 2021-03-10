MLB／二刀流不只有大谷翔平！ 光芒大物新秀即將回歸

二刀流可不是大谷翔平的專利，光芒隊大物新秀麥凱(Brendan McKay)去年（2020）因傷被迫關機，本季春訓再次回歸，他透露自己將持續以二刀流身份出賽。

麥凱在2年前（2019）登上大聯盟，當時在13次出賽中主投49局，繳出防禦5.14的成績，打擊方面則是10支2，包含一發全壘打，隔年光芒隊要他更加著重於投球的訓練，但在他7月時被新冠病毒檢驗為陽性後一切又變了調，他錯過了小聯盟夏季聯賽的剩餘賽事，康復後在牛棚試投幾球還是覺得肩膀不適。

去年8月麥凱接受核磁共振檢驗，發現他由於肩關節唇撕裂導致肩後發炎，隨後進行了手術而提前結束賽季，今年春訓比起投球，他提升了更多打擊上的訓練比重，過去在小聯盟559個打席中繳出.214打擊率和.697的攻擊指數，附帶15發全壘打看似平庸，但在大學時期他可是打擊三圍.328/.430/.536的強打者，他表示自己在12月中旬開始練習揮棒，先前的工作只是讓自己回復比賽時的狀態，並透露現在的揮棒感覺相當不賴。

麥凱預計將在3月底的熱身賽以投手身份登板，對新秀排名第72、同時也是十大左投第10名的他來說是個證明自己的好機會，然而日前又因為將狗狗玩具上的標籤剪下時意外劃傷自己的左手食指，使得他不得不將投球訓練暫停，麥凱隨後向媒體表示自己將儘快復原重返軌道。

麥凱也透露自己花了很多時間看熱身賽比賽，並時常留意同為投打二刀流的大谷翔平，他得知大谷既可以飆出三位數火球，又能在打擊區敲全壘打，在被記者問到如何看待自己現在是個投手還是打者時，他回答：「現在依舊兩者皆是。」