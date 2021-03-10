快訊

評／全民吃鳳梨治標不治本？產銷失衡與被忽略的糧食安全

全校只剩1系！蘭陽技術學院驚傳下學期停止招生 校董發公開信說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／鄧愷威實戰2局無安打 開箱新武器卡特球

中央社 / 亞利桑那9日專電
台灣投手鄧愷威擅長四縫線直球、二縫線直球、曲球、變速球等球路，去年新練成的卡特球軌跡獨特，受到總教練凱普勒（Gabe Kapler）稱讚。 中央社
台灣投手鄧愷威擅長四縫線直球、二縫線直球、曲球、變速球等球路，去年新練成的卡特球軌跡獨特，受到總教練凱普勒（Gabe Kapler）稱讚。 中央社

今年大聯盟春訓唯一台灣投手鄧愷威今天實戰練習，用35球投2局、無安打，加緊補上17個月未比賽的球感，更把握機會使用去年新練成的卡特球。

鄧愷威今天身穿82號深色球衣，站上舊金山巨人隊春訓基地的副球場投手丘，面對隊內的打擊者，進行實戰投打練習（Live BP）。與他上下半局輪替的「敵隊」投手是大聯盟6年經驗、曾單季15勝的桑契斯（Aaron Sanchez）。

巨人隊的春訓營裡，22歲的鄧愷威是菜鳥中的菜鳥，過去僅在小聯盟1A投過2季經驗，第一次參與大聯盟春訓。不過他流暢一致的投球動作、卡特球的獨特尾勁，已獲得總教練凱普勒（Gabe Kapler）稱讚，被媒體評估季中有機會上大聯盟。

美國職棒大聯盟2021年春訓，22歲的年輕投手鄧愷威是唯一來自台灣的投手，效力舊金山巨人隊。 中央社
美國職棒大聯盟2021年春訓，22歲的年輕投手鄧愷威是唯一來自台灣的投手，效力舊金山巨人隊。 中央社

3月4日鄧愷威生涯首次在大聯盟熱身賽投球，面對5名打者被敲1支安打，拿下中繼成功。休息4天之後，鄧愷威今天再度拿出戰鬥意志，面對戴維斯（JaylinDavis）、吉諾維斯（Ricardo Genoves）與另一名大聯盟級打者。

鄧愷威共投7個人次，35球當中沒有任何一球被確實擊中，僅有2個內野滾地；打者多次揮空，或看著球進壘。由於實戰練投的好壞球計算較有彈性，同一個打者也會續打，球隊未提供實際的三振、四壞數據。

「今天最滿意的地方就是沒有被打安打。」鄧愷威賽後向中央社記者表示，相較於上一場比賽，今天的配球更加靈活，無論是曲球、卡特球、二縫線直球都用得很順手，可以拿來搶好球數，也可以拿來當作決勝球。

效力舊金山巨人隊的台灣投手鄧愷威9日在春訓營進行實戰投打練習，教練在身後觀察投球狀況。 中央社
效力舊金山巨人隊的台灣投手鄧愷威9日在春訓營進行實戰投打練習，教練在身後觀察投球狀況。 中央社

今天上場前，投手教練馬丁尼斯（JP Martinez）對鄧愷威這個大聯盟春訓的新鮮人下達指令：「使用所有球種去跟打擊者競爭，不用侷限在一種或兩種球路。」

馬丁尼斯是現任巨人隊大聯盟的客座投手教練，他對鄧愷威並不陌生。鄧愷威2018年、2019年在明尼蘇達雙城隊小聯盟，當時馬丁尼斯是雙城隊的小聯盟副巡迴投手教練。

鄧愷威是擁有多種武器的右投手，四縫線直球速度可達96英里之外，曲球、變速球、二縫線直球都是他拿來欺騙打者的菜色。但有趣的是，最近獲得大力稱讚的卡特球，卻是鄧凱威去年才剛練好，從來沒拿出來用過的武器。

22歲的台灣投手鄧愷威首次參加大聯盟春訓，是舊金山巨人隊春訓營裡最年輕的球員之一。圖為9日實戰投打練習之後，特訓體能。 中央社
22歲的台灣投手鄧愷威首次參加大聯盟春訓，是舊金山巨人隊春訓營裡最年輕的球員之一。圖為9日實戰投打練習之後，特訓體能。 中央社

這顆3月4日才正式在比賽場上開箱的卡特球，是鄧愷威去年春訓新學的武器，因為疫情關係去年一整年沒比賽，今年的春訓熱身賽是他暌違17個月之後再度感受腎上腺素飆升的實戰體驗。

鄧愷威上次比賽要追溯到2019年10月底，身穿國家隊球衣出戰亞洲棒球錦標賽，擔任冠軍賽的先發投手。鄧愷威表示，3月4日在春訓首次比賽，興奮的心情大於緊張，拿了球就要投、越投越急，教練賽後提醒他享受比賽，一步一步找回比賽的節奏。

鄧愷威 大聯盟 卡特

延伸閱讀

日職／2打數又掛蛋 王柏融安打難產

MLB／人氣復原中 球迷打完疫苗來看球

日職／挨強襲球像沒事 日媒讚陳偉殷：不愧是大聯盟投手

MLB／史上投球動作古怪投手 野茂英雄被喻為魔術師

相關新聞

金鶯已是蜀中無大將 盼明斯、海斯齊發光

去年的中華職棒開季前被評為「三強一弱」，而今年的大聯盟美聯東區則是「四強一弱」，幾乎各家預測網站都認為金鶯將被洋基、藍鳥、光芒遠遠甩在後頭（紅襪則是五成勝率左右），成為同區球隊戰績進補的「大補丸」，有

MLB／鄧愷威實戰2局無安打 開箱新武器卡特球

今年大聯盟春訓唯一台灣投手鄧愷威今天實戰練習，用35球投2局、無安打，加緊補上17個月未比賽的球感，更把握機會使用去年新...

MLB／近開季又傳傷病 洋基左投布里頓將接受關節鏡手術

大聯盟開幕戰在即，然而傷病問題卻又悄悄找向洋基隊，今（10日）傳出，陣中牛棚主力布里頓（Zack Britton）需要在未來幾天接受左手關節鏡手術清除碎骨，恐怕得缺席1至4個月。 I appreci

MLB／二刀流不只有大谷翔平！ 光芒大物新秀即將回歸

二刀流可不是大谷翔平的專利，光芒隊大物新秀麥凱(Brendan McKay)去年（2020）因傷被迫關機，本季春訓再次回歸，他透露自己將持續以二刀流身份出賽。 麥凱在2年前（2019）登上大聯盟

MLB／洋基小將賈西亞3局無失分好投 有望力拚先發輪值

洋基在今日（10日）熱身賽面對老虎，先發派出陣中小將賈西亞（Deivi Garcia），他也不負眾望力投3局沒有失分，還送出5次三振，表現也獲得教頭布恩（Aaron Boone）讚賞。 今天賈西

MLB／前田健太熱身賽連兩戰無失分 家宅成竊盜集團目標

雙城隊日籍投手前田健太今天在熱身賽先發對金鶯隊，3局無失分，加上前一戰已5局未失，遠在洛杉磯的住家則傳出遭竊消息，不過沒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。