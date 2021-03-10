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MLB／近開季又傳傷病 洋基左投布里頓將接受關節鏡手術

聯合新聞網 / 編輯蔣明翰／綜合報導
洋基牛棚左投布里頓（Zack Britton）需要在接下來幾天接受左手關節鏡手術來清除碎骨，恐怕得缺席1至4個月。 美聯社
洋基牛棚左投布里頓（Zack Britton）需要在接下來幾天接受左手關節鏡手術來清除碎骨，恐怕得缺席1至4個月。 美聯社

大聯盟開幕戰在即，然而傷病問題卻又悄悄找向洋基隊，今（10日）傳出，陣中牛棚主力布里頓（Zack Britton）需要在未來幾天接受左手關節鏡手術清除碎骨，恐怕得缺席1至4個月。

據大聯盟記者霍克（Bryan Hoch）撰文寫道，布里頓將在美國時間星期三前往紐約進行手術，他本人也在推特表示，「感謝大家的支持，為了實現目標，我們每天都要必須克服挑戰，我會在接下來的一星期動好手術，並且盡我所能回歸。」33歲的他在星期一牛棚練投時發現左臂有痠痛症狀，隨後接受了核磁共振（MRI）檢驗。

根據總教頭布恩（Aaron Boone）所述，布里頓近兩個月才被檢驗出新冠肺炎陽性打亂了他在春訓的腳步，當時他向紐約媒體表示自己為此掉了好幾公斤，今又遭遇碎骨問題，可謂雪上加霜。

擁有10年大聯盟資歷的布里頓在去年縮水賽季20場出賽中繳出1.89的防禦率，在19局投出16次三振與7次保送，穩健的表現也讓洋基隊決定執行他2021的1400萬美金球隊選擇權。原本被定位在佈局投手的他如今確定於開幕戰缺席，空位將由格林（Chad Green）、歐戴（Darren O’Day）、威爾森（Justin Wilson）等牛棚要角扛起。

手術 紐約 新冠肺炎

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