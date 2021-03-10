MLB／前田健太熱身賽連兩戰無失分 家宅成竊盜集團目標

雙城隊日籍投手前田健太今天在熱身賽先發對金鶯隊，3局無失分，加上前一戰已5局未失分，遠在洛杉磯的住家則傳出遭竊消息，不過沒有被偷走任何物品。

前田健太今天第1、第3局都投出三上三下，第2局雖因安打、野手失誤，讓對手進占得點圈，但也安全下莊，雙城隊靠著沙諾（Miguel Sano）在7局下的1分打點二壘打，以1：0勝出。

前田健太總計3局被敲1安，另有4次三振，沒有保送，最快球速約92.6哩，目前熱身賽兩場先發，合計5局無失分，僅被敲1安，另有7次三振尚未出現保送，競爭開幕戰先發占有優勢。

不過人在佛羅里達努力練球的前田健太，效力道奇隊時期買下在洛杉磯的房子卻遭竊，根據「TMZ Sports」報導，有三名竊匪嘗試闖入前田健太家中，不過因警鈴大作，未入侵成功就被嚇跑，當時無人在家中，警方也已展開調查。

前田健太不是第一位因行程公開而遭竊的運動員，洛杉磯當地有個竊盜集團，專門鎖定名人豪宅行竊，透過社群平台或是運動員的行程，確定他們出外時間後犯案，前道奇隊球員普伊格（Yasiel Puig）以及洛杉磯公羊隊接球員伍茲（Robert Woods）都曾受害。