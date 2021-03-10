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金鶯已是蜀中無大將 盼明斯、海斯齊發光

聯合新聞網 / 陳志強
金鶯左投手明斯在四月將滿28歲，他於2019年單季12勝並入選明星賽，是金鶯自陳偉殷之後少見的優質左投，可惜去年挨轟率翻倍，使得帳面成績崩跌不少。 美聯社
金鶯左投手明斯在四月將滿28歲，他於2019年單季12勝並入選明星賽，是金鶯自陳偉殷之後少見的優質左投，可惜去年挨轟率翻倍，使得帳面成績崩跌不少。 美聯社

去年的中華職棒開季前被評為「三強一弱」，而今年的大聯盟美聯東區則是「四強一弱」，幾乎各家預測網站都認為金鶯將被洋基、藍鳥、光芒遠遠甩在後頭（紅襪則是五成勝率左右），成為同區球隊戰績進補的「大補丸」，有機會「衝擊」狀元籤。

檢視金鶯陣容，雖然有幾位值得期待的人物，例如去年出賽35場敲出5轟、打擊率0.333的驚奇菜鳥蒙特卡索（Ryan Mountcastle）和從擊敗癌症、重返球場的砲手曼西尼（Trey Mancini），但整體而言競爭力貧乏，尤其投手充滿問號與不確定性。

在經過化療之後，去年都未出賽曼西尼春訓還在找球感，想要回復2019年的35轟97分打點的水準恐怕是非常困難。 2020 Topps 球員卡
在經過化療之後，去年都未出賽曼西尼春訓還在找球感，想要回復2019年的35轟97分打點的水準恐怕是非常困難。 2020 Topps 球員卡

去年金鶯投手群被打擊率0.246，是美聯第五差的成績，新球季輪值沒有太多立竿見影的補強，得寄望左投明斯（John Means）奮起挑大樑，這位左投手是2014年第11輪選秀出身，同輪在他前面的幾個順位，還有另一位優質投手伍卓夫（Brandon Woodruff）。明斯小聯盟時期屬於不易挨轟、保送率低類型的投手，2018年盼到大聯盟初登板（對紅襪3.1局失5分），2019年受到重用，轉變為攫取球迷目光的黑馬，整季12勝11敗、防禦率3.60，美聯新人王名列第二，僅次於太空人艾瓦瑞茲（Yordan Álvarez）。

上季明斯四縫線均速提升，且揮空率增加，因此減少了滑球和變速的使用比率，由於直球的控球更精準，讓三振率提升、保送率下降（K/BB值來到6.0），但變化球種的壓制力有限，全壘打狙擊導致重傷害，春訓的前兩場出賽儼然發球機、連連挨打，顯然還需要時間調整及修正。

值得一提的是，金鶯隊上現在有34歲赫南德茲（Felix Hernandez）和31歲哈維（Matt Harvey）兩位曾經的球星，在新環境尋求東山再起機會的他倆都輝煌風光過，可將過往經驗傳承、分享給生澀的後輩們，帶來良好化學效應。

至於打線，金鶯延攬的「新二游防線」桑契斯（Yolmer Sanchez）和葛維斯（Freddy Galvis）頗有共通點和淵源：都是委內瑞拉籍、皆是左右開弓也都是「短槍型」打者，雖不算太突出、無法貢獻強大火力，但比起去年的主戰二游：艾柏托（Hanser Alberto）與維拉茲奎茲（Andrew Velazquez）已有小幅度升級。

游擊手葛維斯過往待過費城人、教士、藍鳥和紅人，金鶯將是他效力的第五支球隊。再2場出賽就能達成「生涯1000出賽」的里程碑。 美聯社
游擊手葛維斯過往待過費城人、教士、藍鳥和紅人，金鶯將是他效力的第五支球隊。再2場出賽就能達成「生涯1000出賽」的里程碑。 美聯社

桑契斯上季小樣本數據亮眼，但生涯的OPS比平均還低了19%，惟防守功夫不錯，2019年贏得金手套獎。葛維斯同樣生涯從未單季OPS達到平均水準，優點是相對健康耐戰，曾經連續兩年「全勤」，原則上無法提供砲火挹注的「雙斯」會排在打線末段。潛在爆發人選可以關注去年曾對林子偉敲出全壘打的小將海斯（Austin Hays），昔日選秀第三輪的他是陣中數一數二年輕的（25歲），不僅能勝任中外野、打擊也有可看性，若有完整球季的出賽，可望繳出15轟成績單。

金鶯外野手海斯是2016年選秀第三輪，去年球季出賽33場，敲出4發全壘打，其中一支的苦主正是台灣選手林子偉。 美聯社
金鶯外野手海斯是2016年選秀第三輪，去年球季出賽33場，敲出4發全壘打，其中一支的苦主正是台灣選手林子偉。 美聯社

「前全壘打王」戴維斯（Chris Davis）的七年長約，轉眼間來到倒數第二年了，金鶯球迷曾經習慣的一切逐漸「改朝換代」，球團的換血、重建還在尋找曙光，待翱翔奮起之日到來之前，免不了經歷這段過渡的「陣痛期」，只要撐下去，金色羽翼總會再次豐滿。

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