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桌球／鄭怡靜找回自己 WTT卡達球星挑戰賽晉級16強

中央社 / 台北9日電
鄭怡靜。 新華社
鄭怡靜。 新華社

台灣桌球一姐鄭怡靜在WTT卡達球星挑戰賽不再執著展現新的技術與技巧，而是回歸自我，她在女單次輪以3比0橫掃捷克女將瑪泰洛娃，也擺脫上一戰首輪出局陰霾。

WTT卡達球星挑戰賽是世界桌球職業大聯盟在卡達舉行的第2站比賽，會內賽籤表也從上一戰的32籤，增加至64籤，世界排名第8的鄭怡靜首輪輪空，次輪首戰世界排名51的捷克女將瑪泰洛娃（Hana Matelova）。

鄭怡靜在WTT卡達站女單首輪爆冷出局，她透露，在中國集訓3個多月，學到不少新的技術與技巧，在第1場比賽太過刻意展現，不僅根本用不出來，心情也大受影響。

比賽結束後，鄭怡靜重新檢討，「我的優勢是前3板，但我一直想著後3板的銜接與質量提升，卻忽略了自己優勢。」想通了關鍵，她才驚覺：「其實不用刻意去展現，比賽時該用的時候自然會用上。」

鄭怡靜今天輕鬆過關，下一戰將面對世界排名29名的日本小將早田希娜，指導教練鄭佳奇也提醒愛徒：「真正的比賽，從下一場才開始。」

鄭怡靜與台灣桌球一哥林昀儒聯手的混雙，在WTT卡達站勇奪金牌，轉戰球星挑戰賽兩人依舊強勢，首役先以3比1輕取西班牙組合羅貝斯（Alvaro Robles）與中裔西籍的瑪莉亞（Maria Xiao），挺進8強。

賽後鄭怡靜在個人IG限時動態PO出比賽影片，隊友林昀儒打出的球不偏不移擊中她的鼻子，對此她笑說：「其實小林最後擊球時有收力，是不太痛啦，他是有點嚇到，我覺得他的反應很好笑啦。」

鄭怡靜 桌球 林昀儒

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