MLB／投打皆發揮讓麥登好開心 大谷下回登板日出爐

本季重啟「二刀流」模式的日籍球星大谷翔平，熱身賽就展現相當強烈的企圖心，今(9)日擔任天使DH先發3棒，在3打數中敲出1支安打，熱身賽累積打擊率高達5成，而總教練麥登(Joe Maddon)也在今日公布大谷翔平下次登板日程。

大谷首打席面對釀酒人主戰投手伍卓夫（Brandon Woodruff）擊出滾地球出局，在四局上半敲出一壘安打率先上壘，隨後靠著厄普頓（Justin Upton）的全壘打回來得分，5局則遭到前美聯救援王巴克斯柏格（Brad Boxberger ）三振。

目前大谷在熱身賽打擊率高達5成，另有1轟及3打點，也在日前迎來春訓首場登板，主投1.2局送出5次三振失1分，投打皆有亮眼表現，而根據天使隨隊記者阿達亞（Fabian Ardaya）在推特透露，大谷即將在台灣時間14日再度登板投球，局數將會落在3至4局，但不確定大谷會在隊內練習賽還是對決白襪時登板。