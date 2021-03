MLB／投打皆發揮讓麥登好開心 大谷下回登板日出爐

本季重啟「二刀流」模式的日籍球星大谷翔平,熱身賽就展現相當強烈的企圖心,今(9)日擔任天使DH先發3棒,在3打數中敲出1支安打,熱身賽累積打擊率高達5成,而總教練麥登(Joe Maddon)也在今日公布大谷翔平下次登板日程。

大谷首打席面對釀酒人主戰投手伍卓夫(Brandon Woodruff)擊出滾地球出局,在四局上半敲出一壘安打率先上壘,隨後靠著厄普頓(Justin Upton)的全壘打回來得分,5局則遭到前美聯救援王巴克斯柏格(Brad Boxberger )三振。

目前大谷在熱身賽打擊率高達5成,另有1轟及3打點,也在日前迎來春訓首場登板,主投1.2局送出5次三振失1分,投打皆有亮眼表現,而根據天使隨隊記者阿達亞(Fabian Ardaya)在推特透露,大谷即將在台灣時間14日再度登板投球,局數將會落在3至4局,但不確定大谷會在隊內練習賽還是對決白襪時登板。

