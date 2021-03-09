MLB／投打皆發揮讓麥登好開心 大谷下回登板日出爐
本季重啟「二刀流」模式的日籍球星大谷翔平，熱身賽就展現相當強烈的企圖心，今(9)日擔任天使DH先發3棒，在3打數中敲出1支安打，熱身賽累積打擊率高達5成，而總教練麥登(Joe Maddon)也在今日公布大谷翔平下次登板日程。
大谷首打席面對釀酒人主戰投手伍卓夫（Brandon Woodruff）擊出滾地球出局，在四局上半敲出一壘安打率先上壘，隨後靠著厄普頓（Justin Upton）的全壘打回來得分，5局則遭到前美聯救援王巴克斯柏格（Brad Boxberger ）三振。
目前大谷在熱身賽打擊率高達5成，另有1轟及3打點，也在日前迎來春訓首場登板，主投1.2局送出5次三振失1分，投打皆有亮眼表現，而根據天使隨隊記者阿達亞（Fabian Ardaya）在推特透露，大谷即將在台灣時間14日再度登板投球，局數將會落在3至4局，但不確定大谷會在隊內練習賽還是對決白襪時登板。
Shohei Ohtani will pitch next on Saturday, Joe Maddon said. Will be 3-4 innings, not sure if it will be in a ‘B’ game or the main one against the White Sox.— Fabian Ardaya (@FabianArdaya) March 8, 2021
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