MLB／在握球力道上做改變 有原航平繳好投甩前役低潮

遊騎兵今(9)日面對小熊，推出日籍投手有原航平先發，主投3局被敲出2支安打失1分，防禦率降為7.20，最終遊騎兵以10比0敗給小熊。

一局下，有原航平被敲出兩支安打，加上隊友發生兩次守備失誤而失去1分，所幸最終在滿壘危機下讓博特(David Bote)擊出雙殺打結束這半局，在接下來兩局中，有原航平讓小熊打者6上6下，總計先發3局僅被擊出2支安打，失去1分，以40球完成今日投球任務。

有原航平賽後透過翻譯表示，「我認為自己的控球比上一次更好，能夠投到我想要的位置，上一次首度登板我很興奮，但我今天確實冷靜下來，也準備得更充分，讓我有更好的表現。」

有原航平曾經表示大聯盟用球較滑，球容易提早從手中脫落，對此有原也回應，「雖然今天風有點大，但我認為今天狀況還不錯，可能與我在握球的力道上的改變有關。」