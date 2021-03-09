MLB／道奇先發輪值強到誇張 塞揚強投普萊斯願去牛棚

去年選擇退出賽季的道奇明星左投普萊斯（David Price）在今年回歸陣容，也於今(9)日面對白襪中繼一局，送出一次三振無失分，雖然先發投手在熱身賽中後援出賽是家常便飯，但根據《CBS Sports》報導，普萊斯已向道奇球團表示自己願意改變定位，包括在牛棚中出賽。

衛冕軍道奇簽下塞揚強投包爾(Trevor Bauer)後，先發輪值強度破表，而普萊斯今日接受採訪時表示，「我告訴球團，無論他們需要我做什麼，或是怎麼讓今年的道奇變得更好，我完全贊成。」

道奇先發輪換可說是豪華級陣容，有著克蕭（Clayton Kershaw）、包爾、布勒（Walker Buehler）以及烏力亞斯（Julio Urias），若普萊斯願意讓出先發，兩位後輩岡索林（Tony Gonsolin）以及梅伊（Dustin May）將爭奪第五號先發投手位置。

「這凸顯了我們先發輪值中有多少天賦，尤其是烏力亞斯、岡索林和梅伊，他們都具有成為下一個巨星的潛質。」而普萊斯更透露，在球隊簽下包爾之後，就已經與道奇總裁弗里德曼（Andrew Friedman）通過電話，表示自己可以勝任其他角色，「不管怎麼樣，我都願意去做任何你們需要我做的事情。這對我來說完全不是問題，只要我們保持電話暢通，讓我知道就可以了。」

現年35歲的普萊斯曾有牛棚經驗，2008年初升大聯盟便是以中繼角色登板，在季後賽中也有9次後援登板紀錄。目前道奇牛棚預計將由岡薩雷茲（Victor Gonzalez）、葛拉特洛（Brusdar Graterol）、崔能（Blake Treinen）以及終結者簡森（Kenley Jansen）組成，普萊斯加入牛棚有望帶來幫助。

普萊斯在2015年與紅襪簽下7年2億1700萬美元的巨型合約，未來2年還有6400萬要走，若普萊斯真從後援出賽，本季年薪高達3200萬的他將成為本季最貴牛棚。