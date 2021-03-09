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MLB／金廣鉉錯搭「失速」列車 春訓兩戰防禦率高達21

聯合新聞網 / 綜合報導
金廣炫熱身賽兩戰下來金廣鉉防禦率高達21，球速下滑可能是一大主因。 美聯社
金廣炫熱身賽兩戰下來金廣鉉防禦率高達21，球速下滑可能是一大主因。 美聯社

去年首度來到大聯盟表現不錯的紅雀韓國籍投手金廣鉉，在今年熱身賽始終找不回手感，今(9)日金廣鉉再度出賽面對馬林魚僅投2.1局，被敲出6支安打失4分，熱身賽兩戰下來金廣鉉防禦率高達21，平均球速與去年例行賽相比也有些落差。

首局馬林魚就從金廣鉉手中打出4支安打攻下4分，隨後幾局馬林魚雖有幾波零星攻勢，但仍遭金廣鉉一一化解，最終金廣鉉投2.1局失4分，投出2次三振1次保送，48顆用球數當中有31顆好球。

金廣鉉在去年新秀賽季出賽8場，其中有7場先發，拿下3勝0負、1.62防禦率，談到本場比賽投球狀況，金廣鉉回應，「隨著每一局過去，我認為我越接近去年的狀態。我並不完全滿意這場比賽，但我今天的狀況確實比上一場好，這也讓我對下一場比賽感到樂觀，如果我今天表現不好，我心裡肯定會很難受。」

但本場比賽金廣鉉仍有收穫，根據《Baseball Savant》的數據，金廣鉉本場比賽直球平均球速約88.8英哩，最快可來到91.2英哩，相較於前場比賽平均87.9英哩、最快89.7英哩有些許提升，而去年例行賽金廣鉉直球平均球速為90.2英哩，最快可以投到93.9英哩。

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