MLB／天使游擊手左外野跨區犯案 策動超狂「6-7-4」守備

今(9)日天使客場挑戰釀酒人的熱身賽,雖然球隊最後9比10不敵對手,但游擊手伊格列西亞斯(Jose Iglesias)在守備方面相當活躍,秀出兩次精彩美技,包含在左外野「越區辦案」,策動一次「6-7-4」的超罕見雙殺。

三局下半二壘有人,輪到釀酒人進攻,打者費雪(Derek Fisher)擊出不營養的左外野飛球,看似要形成德州安打之際,伊格列西亞斯快腿奔向左外野,背對著球完成精彩接殺後,此時二壘跑者皮尼亞(Manny Pina)已經離壘過遠,伊格列西亞斯再以背後傳球方式,將球傳給左外野手厄普頓(Justin Upton),厄普頓再傳向二壘,完成極罕見的「6-7-4」雙殺。

José Iglesias casually flipping the ball behind his back to start the 6-7-4 double play #Angels pic.twitter.com/K7Iwwt8aJp

一次美技還無法滿足伊格列西亞斯,四局下半釀酒人打者蕭爾(Travis Shaw)擊出中間方向強勁滾地球,已經做好佈陣的伊格列西亞斯試圖反手接球未果,但仍趕緊起身將滾往身後的球傳向一壘完成刺殺。

José Iglesias on one today (and the last couple days, really) pic.twitter.com/i3d0VPS5Rx