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MLB／天使游擊手左外野跨區犯案 策動超狂「6-7-4」守備

聯合新聞網 / 綜合報導
「小鷹俠」伊格列西亞斯上演超狂美技守備！ 路透社
「小鷹俠」伊格列西亞斯上演超狂美技守備！ 路透社

今(9)日天使客場挑戰釀酒人的熱身賽，雖然球隊最後9比10不敵對手，但游擊手伊格列西亞斯（Jose Iglesias）在守備方面相當活躍，秀出兩次精彩美技，包含在左外野「越區辦案」，策動一次「6-7-4」的超罕見雙殺。

三局下半二壘有人，輪到釀酒人進攻，打者費雪（Derek Fisher）擊出不營養的左外野飛球，看似要形成德州安打之際，伊格列西亞斯快腿奔向左外野，背對著球完成精彩接殺後，此時二壘跑者皮尼亞（Manny Pina）已經離壘過遠，伊格列西亞斯再以背後傳球方式，將球傳給左外野手厄普頓（Justin Upton），厄普頓再傳向二壘，完成極罕見的「6-7-4」雙殺。

一次美技還無法滿足伊格列西亞斯，四局下半釀酒人打者蕭爾(Travis Shaw)擊出中間方向強勁滾地球，已經做好佈陣的伊格列西亞斯試圖反手接球未果，但仍趕緊起身將滾往身後的球傳向一壘完成刺殺。

曾在老虎與伊格列西亞斯同隊的厄普頓表示，「我看過他完成許多這樣的動作，不過他從來沒有把球傳給我，我確實還反應不過來，但我們還是完成了這次守備。」

西亞 德州 面相

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