MLB／張育成改善倒棒問題又轟了 登球隊官網焦點人物

台灣棒球好手張育成在美國職棒春訓熱身賽手感火燙，今天棒打日本左投手菊池雄星，春訓第3轟。他日前受訪談到季前調整打擊動作、改善「倒棒」問題，揮棒感覺很好。

克里夫蘭印地安人今天在春訓基地以10比0勝來訪的西雅圖水手，張育成擔任第9棒、三壘手，繼3月4日單場雙響砲之後，今天3局下敲出陽春全壘打，最近3場比賽7打數4安打。

正值競逐開季名單的階段，張育成好表現受到重視，成了今天印地安人官網賽後報導的焦點人物，以「張育成火熱的起步」為標題。

總教練法蘭科納（Terry Francona）說：「張育成現在面對很多球路，都可以做到完整揮擊…有些球就算擦棒界外，你還是看得出來，他對自己的狀況很有信心。」

張育成日前接受中央社訪問，談到本季目標是站穩大聯盟，打出屬於自己的成績，「讓大家知道我從台灣來」。在春訓進入中段的當下，他獲得總教練的肯定。

法蘭科納說：「我們不會想錯過他令人興奮的好表現。我們認為這小子擁有一些成為優秀球員的特質。」

去年9月兒子Winston出生，26歲的張育成剛當上新手老爸，休季期間回台灣除了照顧小孩，仍然保持訓練，藉著上教會、讀聖經來增強心理素質，期待旅美第8年展現大將之風。

除了心理上的滿足，張育成打擊動作上的調整也收到成效。2月中到亞利桑那報到之前，他提前兩個星期，先到加州找打擊教練，運用錄影設備調整動作。

張育成表示，主要調整的是揮棒的軌跡，以往揮棒容易出現「倒棒」，也就是身體太早衝出去的現象，修正過後把重心留在身體的中心，「感覺好像手先出來打那一顆球的感覺」。

如同教練所說，張育成對自己的狀況很有信心，他日前受訪的時候，比賽2場安打還沒出爐，但卻不心急，相信把自己的工作做好，「做好自己，球隊自然會發現」。