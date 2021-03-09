MLB／張育成第3轟打菊池雄星 「狀況比春訓2.0時更好」
旅美台將張育成再度開砲，這回苦主是水手隊日籍投手菊池雄星，他在3局下的首打席就敲出中左外野方向陽春砲，今年春訓熱身賽的第3轟出爐。
張育成今天擔任印地安人隊先發第9棒、三壘手，僅管前進開季26人名單不被看好，但他持續用表現替自己加分，今天2打數敲出1安打就是陽春砲，第4局還有美技守備，飛撲擋下弗萊利（Jake Fraley）敲出的三壘方向強勁滾地球，起身快傳一壘完成刺殺。
去年在「春訓2.0」開轟連連，張育成自評現在的狀況還比當時更好，「休賽季期間，我在揮棒上做了一些調整，我現在感覺還比去年春訓2.0時更好。」
張育成表示，他的整個休賽季都待在台灣，陪伴剛出生的兒子，自主訓練準備今年賽季，也會寄影片給人在洛杉磯的打擊教練看，所以現在能在打擊上感覺更輕鬆，「我試著做好每一件事，每天固定且正確地去執行，打擊時保持正確的節奏、跟好球，當我抓到投手節奏時，我就能打好。」
總教練法蘭柯納（Terry Francona）坦言，他原本覺得張育成在去年「春訓2.0」的表現，已經不可能再更好了，但他證明了自己今年依然出色。
法蘭柯納重申，張育成具備成為好球員的某些條件，「當你的信心、力量、知識增加，你會隨之作出調整，他現在的揮棒更健全，那是成功之道。」
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