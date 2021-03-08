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MLB／「初登板」達比修有妻子發文 日本球迷都感動了

聯合新聞網 / 綜合報導
達比修有穿教士球衣初登板，妻子發文令人感動。 美聯社
達比修有穿教士球衣初登板，妻子發文令人感動。 美聯社

台北時間8日是達比修有轉戰教士隊後，首度在熱身賽登板，這個第一次，讓妻子達比修聖子(原名山本聖子)在個人部落格以「初登板」為題發文，短短幾句話，卻讓日本粉絲超感動，感受兩人恩愛的夫妻生活。

達比修聖子說，「今天是丈夫2021年第一次登板的日子。我和孩子們在家，陪著他們睡午覺，由於沒有電視轉播，因此睡著的時候，心中也是七上八下的。當比賽完，看到他傳來的訊息，讓我鬆了一口氣，做為家人，他能夠沒有受傷完成比賽，真的是很感謝。我真心希望他在這個球季，沒有受傷並且能夠盡情地去投球。」文末還給粉絲「彩蛋」。

達比修有在熱身賽初登板先發兩局只被揮出1支安打，飆出4次三振，最快球速飆到96英里，讓皇家隊打線掛零，相當出色的出賽。

另外，針對達比修有穿著同是日籍NBA球員八村壘的T恤，達比修聖子也開了玩笑。

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