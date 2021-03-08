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桌球／卡達球星挑戰賽 莊智淵男單首輪止步

中央社 / 台北8日電
莊智淵。 美聯社(資料照)
莊智淵。 美聯社(資料照)

台灣桌球好手莊智淵今天在WTT卡達站球星挑戰賽男單首輪與捷克選手西魯賽克激戰5局，在搶先聽牌情況下，遭對手連趕2局逆轉，最終局數以2比3落敗，無緣次輪。

世界桌球職業大聯盟（WTT）連續2週在卡達舉行賽事，首週為挑戰賽，本週舉行球星挑戰賽，會內賽男、女單打、雙打與混雙賽事，都可以看到台將身影。

世界排名第26的莊智淵今天展開男單會內賽首輪賽事，對手為排名第51的捷克選手西魯賽克（PavelSirucek），雙方生涯前2次交手，都由莊智淵帶走勝利。

莊智淵今天開賽就以11比9先下一城，對手隨即還以顏色，莊智淵次局以8比11讓出。

莊智淵第3局沉穩出擊，以11比8取得聽牌優勢，但第4、5局以9比11、11比13未能拿下，最終將勝利拱手讓人。

鄭先知稍早女單會內賽首輪以5比11、9比11、9比11不敵印度女將巴特拉（Manika Batra），遭到淘汰。

其餘台將像是台灣桌球一哥林昀儒、一姐鄭怡靜與陳思羽本週單打會內賽首輪都輪空，而陳建安、廖振珽、劉馨尹則在單打資格賽止步。

雙打部分，林昀儒前一站混雙與鄭怡靜聯手摘金，本週將繼續攜手，而莊智淵與陳建安、陳思羽與鄭先知將分別在男、女雙賽事分頭出擊。

莊智淵 桌球 林昀儒

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