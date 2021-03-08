MLB／響尾蛇和小熊打到一半 中外野飛進大鵝「觀戰」

運動場上無奇不有，今天響尾蛇、小熊隊熱身賽打到一半，中外野區突然出現兩隻大鵝，成為比賽另類焦點，響尾蛇總教練羅夫洛（Torey Lovullo）看到這一幕，笑說：「真的大吃一驚。」

此役吸引2299人觀戰，所有觀眾都看到大鵝飛進球場，就算攻守交替，還是停在兩隊中外野手歐特加（Rafael Ortega）、馬提（Ketel Marte）的後面，也讓兩人除了緊盯打者，三不五時還要回頭看看不請自來的客人。

響尾蛇官網報導這則趣聞時，還搭上轉播單位的影片，電視台也很有趣，乾脆分割畫面、鎖定大鵝特寫，後來還出現A鵝追逐B鵝，猛力咬掉羽毛的鏡頭，吸引眾人目光。

此役打滿9局，響尾蛇5：4獲勝，羅夫洛賽後針對此事，還特別回答媒體；他表示，沒想到牠們張開翅膀看起來這麼大，棒球賽什麼瘋狂的事都有，這種事不常見，還好沒有降落在馬提身上。