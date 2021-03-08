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MLB／被道奇包爾閉眼三振後 金河成對皇家再吞2K

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
金河成(右)。美聯社
金河成(右)。美聯社

教士隊韓籍內野手金河成，在熱身賽打擊陷入低潮，今天對皇家之戰兩個打席都吞下三振，打擊率掉到1成54，還未有長打表現。

但金河成擔任先發游擊手，搭配二壘手柯朗沃斯（Jake Cronenworth），兩度讓對方製造雙殺打，南韓媒體在這方面仍給予正面評價。

教士今天3：4不敵皇家，先發投手達比修有投兩局只被揮出1支安打、未失分，飆出4次三振，成為最大焦點；韓媒當然鎖定金河成，尤其柯朗沃斯是他未來競爭先發二壘手的勁敵，也成為報導重點。

皇家3局、4局上都出現雙殺打，金河成分別接、傳球完成雙殺守備，他過去在韓職英雄隊主要擔任游擊手，對這守位十分熟悉。

但新球季開打後，教士游擊手是塔提斯（Fernando Tatis Jr.），三壘防區交給馬恰多（Manny Machado），金河成必須移防二壘，教士官網推測，去年國聯新人王票選第二名的柯朗沃斯將是先發人選。

教士昨天對道奇之戰，道奇先發投手包爾（Trevor Bauer）閉上一眼投球，竟還三振金河成，成為南韓球迷討論的話題。

金河成今天首局、4局下打擊又遭三振，熱身賽出賽6場首次嘗到單場2K的滋味，6戰合計13打數2安打、被保送1次，吞下4次三振，未有全壘打、打點。

金河成 教士 皇家

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