快訊

台帛旅遊泡泡何時成行？ 陳時中：下午初步定案

+7！今一口氣新增七例新冠確診個案 四人搭同一班機

MLB／運動家背靠背全壘打 球員揭秘：用VR解讀對方投手

聯合新聞網 / 綜合報導
歐森(右)與查普曼。 美聯社
歐森(右)與查普曼。 美聯社

運動家今天在熱身賽以9：4擊敗印地安人，歐森（Matt Olson）與明星三壘手查普曼（Matt Chapman）兩人在第一局就用背靠背全壘打敲響戰局，隊友戴克曼（Jake Diekman）告訴記者，他們兩人敲轟的原因在於賽前使用虛擬實境（VR）裝置進行訓練。

戴克曼透露：「他們整季可以轟個45支，他們在賽前30分鐘就用VR進行了模擬戰，這甚至有點不太公平。」

其實從2016年起，MLB球員就開始使用虛擬實境進行模擬訓練，而在去年由於疫情影響，更多球員開始接受如此嶄新的科技。查普曼與歐森就在賽前30分鐘利用VR解讀了印第安人投手普勒科（Adam Plutko）的投球策略，而且效果立竿見影。

戴克曼表示自己曾用VR裝置玩過乒乓球，但他更愛使用它來調整自己的投球策略。

運動家總教練梅爾文（Bob Melvin）也贊同這個訓練方式：「我們一直在嘗試，其他隊伍已經廣泛地在使用這種科技了，我們試著跟上他們，任何能夠幫助打者的技術與方式，我們都應該要跟進。」

疫情

相關新聞

MLB／13天前才加盟…傑佛瑞斯場外狀況多 遭國民釋出

據《華盛頓郵報》報導，國民隊釋出了13天前才剛以小聯盟約加盟的傑佛瑞斯（Jeremy Jeffress），球團方表示他們由於「個人因素」考量將其釋出...

MLB／運動家背靠背全壘打 球員揭秘：用VR解讀對方投手

運動家今天在熱身賽以9：4擊敗印地安人，歐森（Matt Olson）與明星三壘手查普曼（Matt Chapman）兩人在第一局就用背靠背全壘打敲響戰局，隊友戴克曼（Jake Diekman）告訴記者，

MLB／變化球難當決勝球 梁玹種春訓初登板挨轟

韓國旅美好手梁玹種在今（8）日遊騎兵對上道奇的熱身賽登板，合計後援1局被敲2安失1分，包括一支全壘打，並收下第一個救援成功。

MLB／印地安人又有球員違反防疫規定 「自首」後被送回家

印地安人隊再傳違反防疫規定，兩位野手拉米瑞茲（Jose Ramirez）、雷耶斯（Franmil Reyes）因外出剪髮...

MLB／2安力道有如飛彈 「法官」賈吉：史丹頓回來了

洋基隊今天在熱身賽4：0擊敗費城人隊，37歲老將賈納（Brett Gardner）2局下轟出滿貫砲，成為最大焦點，「怪力...

MLB／大谷的高飛犧牲打 天使教頭認證「像全壘打」

天使今天以6：2擊敗水手隊，「二刀流」大谷翔平持續有好表現，帳面是2打數1安打、有1分打點，但總教練麥登（Joe Mad...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。