MLB／運動家背靠背全壘打 球員揭秘：用VR解讀對方投手

運動家今天在熱身賽以9：4擊敗印地安人，歐森（Matt Olson）與明星三壘手查普曼（Matt Chapman）兩人在第一局就用背靠背全壘打敲響戰局，隊友戴克曼（Jake Diekman）告訴記者，他們兩人敲轟的原因在於賽前使用虛擬實境（VR）裝置進行訓練。

戴克曼透露：「他們整季可以轟個45支，他們在賽前30分鐘就用VR進行了模擬戰，這甚至有點不太公平。」

其實從2016年起，MLB球員就開始使用虛擬實境進行模擬訓練，而在去年由於疫情影響，更多球員開始接受如此嶄新的科技。查普曼與歐森就在賽前30分鐘利用VR解讀了印第安人投手普勒科（Adam Plutko）的投球策略，而且效果立竿見影。

戴克曼表示自己曾用VR裝置玩過乒乓球，但他更愛使用它來調整自己的投球策略。

運動家總教練梅爾文（Bob Melvin）也贊同這個訓練方式：「我們一直在嘗試，其他隊伍已經廣泛地在使用這種科技了，我們試著跟上他們，任何能夠幫助打者的技術與方式，我們都應該要跟進。」