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MLB／13天前才加盟…傑佛瑞斯場外狀況多 遭國民釋出

聯合新聞網 / 編輯蔣明翰／綜合報導
國民隊釋出剛以小聯盟約加盟的傑佛瑞斯。 美聯社
國民隊釋出剛以小聯盟約加盟的傑佛瑞斯。 美聯社

據《華盛頓郵報》報導，國民隊釋出了13天前才剛以小聯盟約加盟的傑佛瑞斯（Jeremy Jeffress），球團方表示他們由於「個人因素」考量將其釋出，然而傑佛瑞斯卻在隨後回覆：「那不是真的。」

國民隊總經理瑞佐（Mike Rizzo）對媒體表示，「由於個人因素，我們決定將傑佛瑞斯釋出。」球隊發言人也透露，他們已被下封口令，傑佛瑞斯本人也僅表示球團方給他的理由「是不正確的」，但沒有說明釋出的原因是什麼，並對這種情況的處理方式感到沮喪。國民原本打算簽下他補強牛棚戰力，在今日釋出的理由或許與他本人過去的場外因素相關。

自從2006年選秀至今，傑佛瑞斯已經遭到2次犯罪指控與2次的聯盟禁賽，在07與09年的小聯盟時期，他因藥物濫用（非提升表現藥物）而被起訴，2012年1月，他也因家暴被捕。

在被捕之後，傑佛瑞斯把這次事件形容為與女友起爭執，後來女方也撤銷了控訴，他被判處20小時社區服務。然而在2016年為釀酒人效力時期，他又因酒駕認罪。

美國時間2月22日，國民以小聯盟約簽下傑佛瑞斯，當時總教練馬丁尼茲說傑佛瑞斯將為投手丘帶來活力，然而他卻沒有提及這位33歲投手過去犯下的種種前科，在今早他再次出面說明，並表示釋出傑佛瑞斯的決定是球隊的全體共識。

而在約莫45分鐘過後，傑佛瑞斯在推特上留下，「庫斯尼克（Joshua Kusnick，經紀人）毀了我的一生，我在過去10年都是你的好友兼客戶，還真是謝謝你。」隨後又發布，「我不是他們說的那樣，我的存在由上帝決定，我不應該被否定！」

傑佛瑞斯目前的經紀團隊為《Roc Nation Sports》，他的現任經紀人尚未對此發言，而前任經紀人，也就是庫斯尼克則拒絕對此發表看法。

33歲的傑佛瑞斯在去年縮水賽季投出23.1局、防禦率1.54的頂尖表現，然而在休賽季市場卻遲遲等不到球隊敲門，直到春訓前才跟國民簽下一紙小聯盟約。大聯盟記者海曼（Jon Heyman）也透過社群媒體表示，傑佛瑞斯乏人問津的理由或許也跟他在場外的脫序行為有關。

藥物濫用 家暴 酒駕 國民

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