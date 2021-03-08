MLB／變化球難當決勝球 梁玹種春訓初登板挨轟

韓國旅美好手梁玹種在今（8）日遊騎兵對上道奇的熱身賽登板，合計後援1局被敲2安失1分，包括一支全壘打，並收下第一個救援成功。

將滿33歲的梁玹種在上個月以小聯盟約加盟德州遊騎兵，比起在韓職起亞虎領的23億韓元（約台幣6325萬）年薪，現在的他在擠進大聯盟名單僅能確保拿到130萬美元（約14億韓元、台幣3850萬），被外界認為赴美只為一圓大聯盟夢。

在今天與道奇的熱身賽中，梁玹種在8局上、遊騎兵以4：2領先時登板，先是三振了紐斯（Sheldon Neuse），並讓艾斯特維茲（Omar Estevez）敲出飛球出局，然而在面對彼特斯（DJ Peters）時挨了陽春砲，接著又被敲安後回穩，拿下春訓第一個救援點。

韓媒《體育京鄉》提及，梁玹種能把球控制在外角低側，但變化球難以成為他的決勝球，且在8局上場的他，應該有機會在實戰中使用滑球，顯示他未來還有課題需要克服。