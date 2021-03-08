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MLB／印地安人又有球員違反防疫規定 自首後被送回家

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導

印地安人隊再傳違反防疫規定，兩位野手拉米瑞茲（Jose Ramirez）、雷耶斯（Franmil Reyes）因外出剪髮、用餐，向球團「自首」，已被送回家中隔離，球團已向大聯盟報告此事。

印地安人去年就曾有投手克里文格（Mike Clevinger）、普里塞克（Zach Plesac）違規案例，今天再傳不良示範，雷耶斯在美國時間周五開車到比賽場地，賽後前去理髮，結束後再與拉米瑞茲一起到室內餐廳用餐。

總教練法蘭柯納（Terry Francona）表示，昨天兩人主動報告此事，球團已經馬上將他們送回家中，靜待大聯盟通知，「我們很幸運，醫療團隊馬上就來跟我報告，他們說將會通知大聯盟，而犯了錯的球員必須先自我隔離。」

法蘭柯納肯定球員誠實，但是畢竟犯錯是事實，「我告訴球員，這不是我們的規定，這是球員工會與大聯盟達成的共識，我們必須執行。」

法蘭柯納強調，「不是我們想要懲罰球員，但我們幾乎每天都在告誡球員，不管你們同意或不同意，總之就是有你們必須遵守的規範。」

大聯盟 拉米瑞茲

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