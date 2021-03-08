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MLB／2安力道有如飛彈 「法官」賈吉：史丹頓回來了

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導

洋基隊今天在熱身賽4：0擊敗費城人隊，37歲老將賈納（Brett Gardner）2局下轟出滿貫砲，成為最大焦點，「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）兩支安打力道驚人，也讓隊友看得很過癮，用「飛彈」形容他的威力。

史丹頓首局面對費城人先發投手惠勒（Zack Wheeler），揮出左外方向二壘打，球脫離球棒的瞬間速度達到109.4英里，這也是史丹頓出賽3場首支安打。

5局下，史丹頓再從費城人第三任投手諾瓦（ Ivan Nova）的手中，揮出中外野深遠二壘打，速度更達109.8英里。

洋基二壘手勒梅休（DJ LeMahieu）說：「看來史丹頓準備好了，他今天有兩枚飛彈。」

去年季後賽，史丹頓出賽7場出現6支全壘打，但洋基在分區系列賽不敵光芒隊，「法官」賈吉（Aaron Judge）看到史丹頓今天「破壞」球的場面，認為他已找回去年季後賽的狠勁。

史丹頓2017年以59轟、132分點奪下國聯雙冠王後，隔年從馬林魚隊轉戰洋基，近兩季飽受傷痛之苦，合計只打41場比賽，繳出7轟、24分打點，洋基總教練布恩（Aaron Boone）強調，現階段對史丹頓最重要的事就是身體健康。

史丹頓 洋基 費城人

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