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MLB／大谷的高飛犧牲打 天使教頭認證「像全壘打」

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平熱身賽2打數1安打、帶1打點，還有1次被教頭認為有全壘打味道的高飛犧牲打。 路透
大谷翔平熱身賽2打數1安打、帶1打點，還有1次被教頭認為有全壘打味道的高飛犧牲打。 路透

天使今天以6：2擊敗水手隊，「二刀流」大谷翔平持續有好表現，帳面是2打數1安打、有1分打點，但總教練麥登（Joe Maddon）認為其實應該還有1支全壘打，他在第3局敲出的中外野高飛犧牲打，「我當時覺得鐵定會出牆！」

大谷翔平今天擔任第3棒出賽，第1局敲出游擊方向滾地球出局，第3局在一、三壘有人時，一棒掃向中外野大牆，連水手投手塞瓦德（Paul Sewald）都已經低下頭來，但中外野手路易斯（Kyle Lewis）在牆前完成接殺，這只是一支帶有1分打點的高飛犧牲打。

大谷翔平第5局敲出安打，延續在熱身賽的好手感，目前以打者出賽3場，合計7打數敲出4安打，打擊率5成71。

此役帳面是2打數1安打，但麥登認證大谷應該還有1發全壘打，被問到大谷在第3局的打席，他是否覺得會出牆，麥登給出篤定的答覆，「當然啊！我覺得那球就跟他前幾天打的全壘打差不多，我看著中外野手，還想說他在幹嘛，接下來就是你們知道的，他接到球了。」

大谷翔平 天使

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