快訊

台帛旅遊泡泡討論進度受關注 陳時中下午2點說明

影／分手談不攏？南投男殺死女友 再喝農藥輕生

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／達比修各種球路三振秀 指叉球是野茂傳授

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
改穿教士隊球衣的達比修有在熱身賽初登板，先發兩局只被揮出1支安打，飆4次三振。 美聯社
改穿教士隊球衣的達比修有在熱身賽初登板，先發兩局只被揮出1支安打，飆4次三振。 美聯社

34歲日籍投手達比修有改穿教士隊球衣後，今天在熱身賽初登板，先發兩局只被揮出1支安打，飆出4次三振，最快球速飆到96英里，讓皇家隊打線掛零，投球效率讓教練團很滿意。

達比修在球數領先時，仍用直球對決打者，4次三振紀錄有兩次都靠直球，他說：「很多打者都在等我的變化球，也許這是直球奏效的原因。」

教士在主場迎戰皇家，達比修首局就飆出3K，分別用曲球、直球、快速指叉球三振對手，教士官網特別提到，達比修常和球團特別顧問野茂英雄交換意見，練出這顆指叉球。

達比修去年12月被小熊隊交易到教士，邁入生涯第9個球季，他在過去8季投出71勝，包括去年8勝3敗、防禦率2.01，國聯塞揚獎票選名列第二，不敵當時效力紅人隊、新球季已轉到道奇隊的包爾（Trevor Bauer）。

教士今天打完前8局3：1領先，9局上被追回3分，終場3：4落敗，達比修說：「回顧整個生涯，現在是狀況最好的時候。」

教士 達比修有

延伸閱讀

MLB／史上投球動作古怪投手 野茂英雄被喻為魔術師

MLB／投過53.5英里超慢曲球 葛蘭基熱身賽最快只有90

MLB／與前輩野茂英雄會面交流 達比修有指叉球再升級

MLB／棒球手遊痛失「大課長」 達比修戒遊戲專注新賽季

相關新聞

MLB／47歲一朗模擬賽秀「選球眼」 水手教頭虧他「退化囉」

47歲的鈴木一朗，拎著球棒走上打擊區，戴起手套跑向右外野，這樣的畫面今天在水手隊春訓基地上演，他在模擬賽上場，聚焦球員、...

MLB／大谷的高飛犧牲打 天使教頭認證「像全壘打」

天使今天以6：2擊敗水手隊，「二刀流」大谷翔平持續有好表現，帳面是2打數1安打、有1分打點，但總教練麥登（Joe Mad...

MLB／達比修各種球路三振秀 指叉球是野茂傳授

34歲日籍投手達比修有改穿教士隊球衣後，今天在熱身賽初登板，先發兩局只被揮出1支安打，飆出4次三振，最快球速飆到96英里...

MLB／張育成敲安貢獻打點 開季26人名單預測沒有他

印地安人今天在春訓熱身賽出戰運動家隊，台將張育成先發上陣，單場3打數敲出1安打，貢獻1分打點，印地安人終場以4：9吞敗。

二刀流大谷再次啟動 三大關鍵決定能否成功

大聯盟春訓熱身賽在上週正式展開。新一季最受矚目的焦點之一——大谷的二刀流能否成功再啟馬上就出現一個令人滿意的答案。過去六年中僅有130位打者能夠擊出超過460英呎的超大號全壘打，也只有124名投手能投

MLB／印地安人又有球員違反防疫規定 自首後被送回家

印地安人隊再傳違反防疫規定，兩位野手拉米瑞茲（Jose Ramirez）、雷耶斯（Franmil Reyes）因外出剪髮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。