MLB／達比修各種球路三振秀 指叉球是野茂傳授

34歲日籍投手達比修有改穿教士隊球衣後，今天在熱身賽初登板，先發兩局只被揮出1支安打，飆出4次三振，最快球速飆到96英里，讓皇家隊打線掛零，投球效率讓教練團很滿意。

達比修在球數領先時，仍用直球對決打者，4次三振紀錄有兩次都靠直球，他說：「很多打者都在等我的變化球，也許這是直球奏效的原因。」

教士在主場迎戰皇家，達比修首局就飆出3K，分別用曲球、直球、快速指叉球三振對手，教士官網特別提到，達比修常和球團特別顧問野茂英雄交換意見，練出這顆指叉球。

達比修去年12月被小熊隊交易到教士，邁入生涯第9個球季，他在過去8季投出71勝，包括去年8勝3敗、防禦率2.01，國聯塞揚獎票選名列第二，不敵當時效力紅人隊、新球季已轉到道奇隊的包爾（Trevor Bauer）。

教士今天打完前8局3：1領先，9局上被追回3分，終場3：4落敗，達比修說：「回顧整個生涯，現在是狀況最好的時候。」